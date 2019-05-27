影／畫面曝光！他闖「中線車道攔車」遭2車撞輾　屍彈面前...妻狂奔痛哭

記者陳以昇、陳豐德、林姸君／新北報導

國道一號五楊高架橋南下37.6公里處在27日清晨4時許發生死亡車禍，一名柯姓男子將疑似故障、沒油的奧迪車輛臨停在路肩，下車後闖進中線車道遭2車撞輾，當場全身多處骨折、頭顱變形慘死。最新影片曝光，雖然監視器畫面模糊，但仍可看到柯妻來回奔跑、踱步，還有死者遭撞飛的畫面。

▲妻子來回跑。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



▲見到丈夫屍體被撞飛，蹲地痛哭。



柯妻哭著還原當時狀況，「車子沒油要攔車，攔車下來看有沒有好心人士，就是讓我們加一點油。」整個人語無倫次，模樣嚇壞了，「白色、白色，他開很快，白色的轎車。」只是想找好心人加油，沒想到竟發生憾事。

她說明，夫妻2人從三重要去桃園辦事，結果一上高架橋就發現車子有點故障，似乎沒油，才會想說要下車攔車，請求幫忙。

▲柯男從中線車道被撞飛，彈到外側，再遭輾壓。



警方初步調查，40歲的柯姓駕駛凌晨載著老婆從三重出發要到桃園訪友，行經五楊高架往林口方向，因車輛缺油故障停在路肩，柯男於是下車去後方擺放三角故障標誌，並跟妻子說要去攔其他車輛借一點油，拿著塑膠管就去後方想攔車。

▲柯妻面容憔悴。（圖／攝影中心攝）



警方表示，柯妻覺得危險，趕快下車去阻止並去收回三角故障標誌，沒多久就看到柯男跑到中線車道攔一部小客車，瞬間就被撞飛到外側車道；柯妻看到跑過去，結果眼睜睜看著另一部休旅車從柯男身上輾壓過去，嚇得不知所措，蹲地痛哭。第一部撞上柯姓男子的是63歲的陳姓男子，要去機場；第二部輾壓死者的是66歲的黃姓男子，從基隆要到新竹。

警方指出，車禍發生前有接獲通報指稱路肩有故障車輛，正要趕往現場處理，沒想到就發生憾事，由於3車駕駛皆無酒精反應，監視器也因過遠無法判別肇因，因此將會調閱附近經過車輛、檢視3車的行車紀錄器來協助釐清案情。

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