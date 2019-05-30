秋棠偷排強酸廢水1死2傷！21歲工人身亡留妻小　哥慟：4年來沒有一句道歉

▲新北市三重下水道維護作業釀成1死2傷，竟是黑心電鍍廠排放毒廢水奪命。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市21歲陳姓工人2015年進行下水道管線維護作業，突然休克身亡。起初檢警以為是沼氣中毒，經追查才發現是上游電鍍工廠「秋棠企業」偷排含有氰化物的強酸廢水，釀成悲劇。死者哥哥控訴，當時弟弟新婚剛滿周年，意外驟逝後留下妻子和2名年幼子女，但秋棠企業至今一句道歉也沒有，讓一家人難以接受。

死者哥哥悲痛地說，「再多的賠償金都換不回我弟的性命，以及他現在還有兩個小孩那麼年幼，才3歲和4歲。那時候我爸爸在加護病房，有被搶救回來，住加護病房好一陣子，醫生那時候驗他的血，也是很多有毒物質超標。」

▲死者哥哥出面控訴，4年過去了，秋棠企業至今沒有一句道歉。（圖／東森新聞）

2015年6月3日晚間7點多，龍祥環保公司承接新北市府的污水下水道管線維護工程，並派遣陳姓父子前往三重中正北路作業。不料21歲陳男進到地下道不久，只說了一句「爸爸我不行了」隨即陷入昏迷。

當時45歲陳父及另一名41歲盧姓工人見狀，急忙上前想要搶救，但卻因呼吸困難接連倒地，全被送往醫院。但3人經急救後，陳男最後仍未能脫險，不幸身亡。令人難過的是，當時死者和妻子結婚登記才剛滿1年，意外喪命後留下24歲孕妻及6個月大的女兒，完整家庭因此破碎。

▲起初檢警以為是沼氣釀禍，直到相驗才在死者體內發現氰化物。（圖／東森新聞）

死者哥哥表示，那時候父親雖然有被救回來，「但記憶力真的退化不少，也很容易會一直咳嗽，不知道是不是之前吸入有害氣體的關係。」

當初檢警調查時，一度懷疑3人是沼氣中毒，但檢警偕同法醫相驗後，又請環保局協助測量，才發現是3人吸入氰化物毒氣導致昏迷，並循線追出上游電鍍工廠「秋棠企業」偷排大量泡沫的綠色廢水。

環保局測量後，發現這些廢水PH值僅2.59屬強酸，還含有銅、鎳、鉻及氰化物等有毒物質，遠超標準值，其中鎳含量超標120倍，令人咋舌。

▲秋棠企業偷排的廢水PH值僅2.59，還有大量有毒物質。（圖／東森新聞）

新北地院審理時，負責處理廢水的34歲張皓竣否認犯案，還聲稱工廠廢水設備早已更新完善，沒有偷排廢水的必要，但經實地調查、檢測後，這番說詞立刻不攻自破。

法官認為，張皓竣身為甲級廢棄物處理技術員，明知標準處理流程，卻為節省經營成本私設管線排放廢水，造成1死2傷，未與傷者家屬達成和解或賠償，一審依《水污法》判處9年，並另罰秋棠500萬元，同時追徵工廠省下的9610元廢水處理費。

至於62歲的工廠負責人張長發，由於他專司廠內電鍍生產部分，加上廢水處理均由兒子張皓竣一手處理，沒有足夠證據可認定他知情或涉案，因此獲判無罪，但全案上訴審理中。

死者哥哥不滿表示，「他現在都是一直在推託，說不只他一個（排廢水）或不是他們，問題是證據都已經這麼確鑿了，為什麼還可以讓他們拖這麼久，已經快4年了，他卻還是可以在那邊逍遙法外呢？」

民事部分，死者家屬求償2300多萬。新北地院審理後，認為陳妻才剛新婚就遭逢喪夫打擊，獨立扶養2名子女；反觀秋棠企業故意把有毒廢水排放至民生用水管線，而且張長發是公司董事及實際負責人，也是張皓竣上司，卻未盡監督之責，實在難辭其咎，考量公司名下有存款及進口名車等動產，判決企業及張姓父子須賠償1229萬元；全案仍可上訴。