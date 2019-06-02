兒踢球差點K到人！路人好心勸導要教　屁孩母爆氣：他才5歲計較啥

▲多數網友都認為，就是因為「小孩才5歲」，因此更要教育。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



突發中心／新北報導

新北市板橋區某國小日前一對母子在操場跑道上邊走邊踢球，不料球差點打到旁邊的使用者，被勸導後竟激動大吼「他才5歲耶」。使用者相當無奈PO網抱怨，「難道台灣的父母都像這樣子嗎？」

原PO在《爆怨公社》寫道，自己在使用跑道時，對方的孩子在跑道上踢球差點打到他，因此立刻去勸家長，「請跟孩子說一下、注意一下，不要這樣子踢球。」沒想到對方母親相當激動、瞪大眼吼，「他才5歲，他不是朝著你踢，我有看到。」

原PO忍住情緒耐心解釋，「球真的差點踢到我，所以你要跟他說呀，要教他，我是跟你用說的，沒有要吵架的意思，然後我也正在使用跑道。」

小孩母親聽完立馬爆氣，「你在跑步？你沒有在跑步啊，他才5歲，你5歲嗎？跟他計較，你都不會生小孩嗎？」態度相當咄咄逼人，讓原PO相當無奈，「難道台灣的父母都像你這樣子嗎？」

小孩母親撂狠話，「對啦！台灣的父母都像我這個樣子啦。」她氣到臉脹紅，接著快速把孩子拉走，離開現場。

其他網友看完後紛紛留言「你人真好，沒有拿球扔他或者把球踢走」、「就是5歲才要教」、「如果家長不會教，之後社會會幫幫忙教」、「恐龍家長一堆也是台灣亂象」、「媽媽也5歲」。

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