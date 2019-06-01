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滑落輸媒設備中！中石化頭份廠工人遭煤炭掩埋　救出已無生命跡象

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▲消防人員將被掩埋的蕭姓工人，從15米高的輸送帶救出後送醫，但已無生命跡象。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防人員將被掩埋的蕭姓工人，從15米高的輸送帶救出後送醫，但已無生命跡象。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中石化苗栗頭份廠區，1日下午1時許發生一起工安意外，蕭姓檢修工人（30歲），在檢修運煤輸送帶時，不慎遭煤炭掩埋，經廠區人員使用乙炔切割機切開鋼板後救出，但已經失去意識，緊急送往醫院後仍宣告不治。

頭份消防分隊表示，1日下午1時45分接獲報案，指出中石化廠區發生工人遭輸送帶上煤炭掩埋案件，立刻派遣救護車、器材車及警消7名，志工2名前往救援。消防人員抵達時發現，蕭姓檢修人員被煤炭掩埋在15公尺高的輸送帶管道間內，經乙炔切割機切開鋼板，架設省力滑輪組，並利用籃式擔架將蕭男由15公尺高處送至地面，經急救後還是回天乏術。

▲▼消防隊員在15公尺高的輸送帶管道間，將蕭男用籃式擔架送至地面，再由救護車送至為恭醫院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼消防隊員在15公尺高的輸送帶管道間，將蕭男用籃式擔架送至地面，再由救護車送至為恭醫院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼消防隊員在15公尺高的輸送帶管道間，將蕭男用籃式擔架送至地面，再由救護車送至為恭醫院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

中石化表示，同仁在煤倉作業時，不慎滑落至輸煤設備裡，另外一名同仁當下立刻回報上級；而中石化頭份廠長也代表公司慰問家屬，同時承諾將提供必要協助，並已經通知轄區派出所到廠處理，並調閱監視器畫面，以釐清整起意外的詳細原因。

苗栗縣政府消防局也呼籲民眾，進行高處施工作業時務必遵守工地安全原則、使用安全防護器具、遵守工地安全守則、作業前確認設備的安全狀態、操作機械設備務必遵守安全規定、程序及指揮，以確保施工人員的自身安全。

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關鍵字：苗栗,頭份,煤炭,中石化,工安意外

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