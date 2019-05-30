記者郭世賢／新北報導

台灣陶瓷工藝大師許朝宗，窯變台灣40年回顧，近百件不同時期創作，從仿古瓷器、金彩、鐵鏽花釉到漆線雕技術的融合應用，賦予瓷器多元風貌，期盼將技藝傳承給更多後輩。

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗，「鐵鏽花釉」陶藝精粹魅力呈現。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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許朝宗自1970年投入陶瓷創作，因應台灣陶瓷外銷需求，著重於青花、粉彩等明清仿古彩繪創作，興盛時期曾「一個月可開出26個窯！」後因大陸瓜分市場，陶瓷外銷產業沒落。

許朝宗趁勢轉型，改做附加價值較高的創作性陶瓷品，在仿古基礎上，加入新工藝技術創新改良，接著更學習「黃金雕塑」，運用不同的工藝技法，賦予陶瓷新面貌。利用黃金雕塑蜜蜂造型，與他所擅長的「鐵鏽陶瓷」結合，藉由放大鏡，還能看到蜜蜂觸角的節狀構造，精湛技藝令人驚豔。

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。

65歲的許朝宗投入陶瓷工藝超過40年，是第6屆國家工藝獎得主，2004年獲文建會選為台灣工藝之家，資深工藝師藝術精湛獎，目前在鶯歌經營「吉洲窯」，並成立許朝宗陶瓷藝術館，他更是首位獲德國頂級瓷器大廠麥森（Meissen）邀請駐廠創作的首位華人，大型陶板作品「蛻變」也獲麥森博物館珍藏。

許朝宗除了對藝文界的貢獻，被尊為大師的另一個原因，是他獨創出一種世界上唯一的新式釉藥「鐵鏽花釉」，以鐵鏽灰的色澤和粗細均勻分布，在花瓶上呈現出鱗狀的光澤，給人一種渾厚沉靜、豐富圓滿的感覺，搭配黃金比例上色，是海內外富豪展現非凡品味的收藏，最重要的是，這其中蘊含了許朝宗大師一直強調的臺灣精神。

▲ 許朝宗大師獨創世界上唯一新式釉藥「鐵鏽花釉」陶藝精粹魅力呈現。

許朝宗的太太林麗琴說，女兒們與媳婦都有感於陶藝文化的消逝，返鄉協助，全家總動員推廣陶瓷之美，希望能藉由陶藝，推廣鶯歌傳統陶藝藝術文化，並加強陶藝工作者的互動與交流。

許朝宗陶瓷藝術館

地址：新北市鶯歌區大湖路185巷7號

電話：02-2670-5756

▼ 許朝宗大師利用黃金雕塑蜜蜂造型，與「鐵鏽陶瓷」結合。（圖／陶瓷工藝大師許朝宗提供，下同）