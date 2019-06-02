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人渣文本「4解析」看韓國瑜凱道造勢　「他們亡黨感鐵定比你強」

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜出席【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日於凱道造勢，主辦單位宣稱有40萬人到場支持，更有不少國民黨人士現身力挺。對此，輔大助理教授周偉航以筆名「人渣文本」在臉書提出四點解析，並透露「他們的亡黨感鐵定比你強」。

第一，周偉航認為「這場子就是韓自己要辦的」，來站台、出錢出力的都是他能拉到的咖，主要是展示這些實力給反對他的黨內人士看，但這些人出面，「也不見得之後就真的挺韓，也許是透過表態，要郭董「下資源。」

第二，周偉航表示，韓國瑜經過之前黨內一輪猛打，證明群眾實力還沒死，雖然沒有非常強，「但絕對還是比郭董要好，他會認真選到完。」

第三，周偉航預測，接下來狀況可能會往兩面發展，第一是國民黨內黑韓的神秘力量（其實名嘴都知道大概是誰，但就看誰敢開第一槍）會持續強化放八卦的力道，另外郭董也會增加對於立委和地方派系的互動。

第四，周偉航說，能理解有人看到這種場子會有亡國感，「但我認為這就是不太懂真實政治的人會有的直覺，因為韓國瑜就是有那樣的基本盤啊，不然中天是鬼在看喔。」

周偉航強調，「你的亡國感是虛的」，而之前打韓打很兇的知識藍和馬郝系才是麻煩大了，「他們的亡黨感鐵定比你強，也更真實。」

周偉航解釋，就像民進黨現在的內戰幾乎讓整個黨失能，同樣的，「打倒國民黨的方式就是引發他們的內戰，誰弱就幫誰推一把，讓他們撕殺到最後一刻。」

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,韓國瑜上台致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜上台致詞。（圖／記者李毓康攝）

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