全球貿易戰擴大！川普宣布取消印度輸美產品關稅優惠　5日生效

▲ 川普取消對印度的貿易優惠。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國政府5月31日宣布，6月5日起終止對印度的特殊貿易待遇，取消價值數十億美元的印度進口產品免徵關稅的優惠。白宮發表總統川普（Donald Trump）的聲明指出，「印度沒有向美國保證，將提供美國公平、合理的市場准入。」

印度5日起將不再屬美國「普遍優惠制」（GSP）的受惠發展中國家，代表川普的全球貿易戰線持續擴大。他本周才將矛頭對準墨西哥，威脅若墨西哥不加強移民執法行動，就要徵收關稅，同時放話對中國加徵新稅，且正考慮禁止外國汽車進口。

美國施行數十年的普遍優惠制使發展中國家更容易進入美國市場，降低美國對其出口產品的關稅。印度每年約有57億美元（約新台幣1798億）的商品得以零關稅輸入美國，包括洗衣機、太陽能電池及電板等等，是為此制度最大的受惠國。此前，白宮才將土耳其從優惠制中剔除。

白宮宣布此消息的2天前，印度總理莫迪（Narendra Modi）才宣誓就職，展開第二任期。印度政府1日發布聲明指出，美國不接受印度提出的解決方案是「不幸的」，「在任何關係中，尤其是經濟關係，都有一些持續不斷的問題需要共同解決。我們將此問題視為常規進程的一部分，也將繼續加強我們與美國在經濟及人文領域的穩固關係。」

事實上，美國與印度間的貿易緊張近年逐漸加劇。川普多次抨擊印度對包括摩托車在內的美國商品徵收關稅，3月便在給國會的信函中表示，預計將印度從GSP中剔除，指責印度將美國企業拒之門外相當不公平。而印度是2018年受到美國鋼鐵鋁關稅影響的國家之一，因此宣布對價值2.4億美元商品徵收關稅，但多次延後實施。