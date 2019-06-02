　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球貿易戰擴大！川普宣布取消印度輸美產品關稅優惠　5日生效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普25日抵日，與日本40位企業高層共進晚餐。（圖／路透社）

▲ 川普取消對印度的貿易優惠。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國政府5月31日宣布，6月5日起終止對印度的特殊貿易待遇，取消價值數十億美元的印度進口產品免徵關稅的優惠。白宮發表總統川普（Donald Trump）的聲明指出，「印度沒有向美國保證，將提供美國公平、合理的市場准入。」

印度5日起將不再屬美國「普遍優惠制」（GSP）的受惠發展中國家，代表川普的全球貿易戰線持續擴大。他本周才將矛頭對準墨西哥，威脅若墨西哥不加強移民執法行動，就要徵收關稅，同時放話對中國加徵新稅，且正考慮禁止外國汽車進口。

美國施行數十年的普遍優惠制使發展中國家更容易進入美國市場，降低美國對其出口產品的關稅。印度每年約有57億美元（約新台幣1798億）的商品得以零關稅輸入美國，包括洗衣機、太陽能電池及電板等等，是為此制度最大的受惠國。此前，白宮才將土耳其從優惠制中剔除。

白宮宣布此消息的2天前，印度總理莫迪（Narendra Modi）才宣誓就職，展開第二任期。印度政府1日發布聲明指出，美國不接受印度提出的解決方案是「不幸的」，「在任何關係中，尤其是經濟關係，都有一些持續不斷的問題需要共同解決。我們將此問題視為常規進程的一部分，也將繼續加強我們與美國在經濟及人文領域的穩固關係。」

事實上，美國與印度間的貿易緊張近年逐漸加劇。川普多次抨擊印度對包括摩托車在內的美國商品徵收關稅，3月便在給國會的信函中表示，預計將印度從GSP中剔除，指責印度將美國企業拒之門外相當不公平。而印度是2018年受到美國鋼鐵鋁關稅影響的國家之一，因此宣布對價值2.4億美元商品徵收關稅，但多次延後實施。

ET快訊
迪麗熱巴熱舞下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻
拔隱形眼鏡像驚悚片！她「整顆眼球」差點被吸出千人嚇噴
騎2hr山路回家…4歲女兒說一段話　媽飆到天公廟「磕頭磕紅了

關鍵字：貿易戰,普遍優惠制,北美要聞,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聖母峰「運屍下山」要價220萬！上百遺體躺冰雪煉獄　古老乾屍變地標

沒資格進行國是訪問！倫敦市長怒批川普：20世紀的法西斯份子

全球貿易戰擴大！川普宣布取消印度輸美產品關稅優惠　5日生效

假冒阿拉伯王子30年！買名車狂炫富　卻「誤吃火腿」露出馬腳

美市政中心遭槍擊血洗！工程師槍手身分曝光　「合法買槍殺11名同事」

申請美簽新制上路！須交出5年內所有社群帳號　影響1471萬人

川普推文連發「堅守關稅立場」　要中國付出代價

央視女主播劉欣被爆雙重國籍！老公孩子都是外國人…回應：我是地道中國人

橫濱無人電車「逆向行駛25公尺」撞牆　14名乘客輕重傷「最老80多歲」

俄炸藥廠連爆「冒蘑菇雲」79傷！200棟建物受損　當局下令刑事調查

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

無死角上色！療癒「水轉印」技術 放水裡輕輕一轉...印出絕美花瓣

陳小春曝Jasper近況！　坦言「我沒辦法接受他再出來」

《炮仔聲》王宇婕 吳懷中靈魂互換！ 網友笑翻「妍熙好會學蔡主任！」

聖母峰「運屍下山」要價220萬！上百遺體躺冰雪煉獄　古老乾屍變地標

沒資格進行國是訪問！倫敦市長怒批川普：20世紀的法西斯份子

全球貿易戰擴大！川普宣布取消印度輸美產品關稅優惠　5日生效

假冒阿拉伯王子30年！買名車狂炫富　卻「誤吃火腿」露出馬腳

美市政中心遭槍擊血洗！工程師槍手身分曝光　「合法買槍殺11名同事」

申請美簽新制上路！須交出5年內所有社群帳號　影響1471萬人

川普推文連發「堅守關稅立場」　要中國付出代價

央視女主播劉欣被爆雙重國籍！老公孩子都是外國人…回應：我是地道中國人

橫濱無人電車「逆向行駛25公尺」撞牆　14名乘客輕重傷「最老80多歲」

俄炸藥廠連爆「冒蘑菇雲」79傷！200棟建物受損　當局下令刑事調查

林佳龍：2021年是「自行車旅遊年」　4年計畫16億元預算

萌娃摺紙提包送媽！貼心喊「喜歡我用紙做給你」　她秒噴飯：夭壽喔...

新北市認養毛孩就送「寵物白金卡」　終身免費施打狂犬病疫苗

聖母峰「運屍下山」要價220萬！上百遺體躺冰雪煉獄　古老乾屍變地標

沒資格進行國是訪問！倫敦市長怒批川普：20世紀的法西斯份子

唱X小！康康台上「被丟菸灰缸」　惡煞被帶走秒變鱉三

最大爆冷！英國不敗拳王被打趴　TKO慘敗噴3條金腰帶

夏天熱爆也「無汗」！　醫：別羨慕...這類人更容易中暑

韓國瑜拋「發財外交」　蔡英文笑：他好像又多了很多口號

NBA冠軍戰／和Drake互噴垃圾話　格林：外界反應過度

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

國際熱門新聞

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣..

世界最危險職業！每7天有1人身..

為躲男友同事性侵　她6樓跳下亡

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

8名登山客攻頂喜馬拉雅山　失蹤..

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

即日起申請美簽須提供社群帳號

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折..

尼姑頭應召站　巨乳妹可現場剃度

計畫251億「收購101」馬國..

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面..

聖母峰登山實錄　他細數死亡細節..

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警..

更多熱門

相關新聞

工程師血洗市中心　11死者全是同事

美國維吉尼亞灘（Virginia Beach）市政中心31日發生恐怖槍擊案，導致12人死亡、多人受傷。現在警方調查出爐，槍手克拉多克（DeWayne Craddock）是一名市政府註冊工程師，而死亡的多數人都是他的同事。

即日起申請美簽須提供社群帳號

貿易戰責任在美國　陸再談稀土牌

談美中關稅　川普要中國付出代價

中方最新態度：主權問題絕不退讓

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

世界最危險職業！每7天有1人身亡

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

唐綺陽：這3星座2019下半財運最好！

韓國瑜超級大進場　他估至少50萬

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面