貿易戰責任在美國！陸商務部再談「稀土牌」

▲新聞發佈會現場 。（圖／翻攝自國新辦）

大陸中心／綜合報導

貿易戰導致全球經濟震蕩，商務部副部長王受文2日表示，貿易戰的責任都是美國應該承擔的；「不可靠實體清單」制度主要是針對一些違背市場原則的企業，對於這點不用過分的解讀。此外，對於「稀土牌」，王受文表示，如果有國家利用稀土製造的產品來打壓中國，這是難以接受的。

▲商務部副部長王受文王受文。（圖／翻攝自國新辦）

國務院新聞辦公室2日上午10點舉行新聞發佈會，由商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文、和國務院新聞辦公室副主任郭衛民出席，發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，並解讀白皮書有關情況。

會上有記者提出，目前有不少人會對目前在中方投資存有顧慮。對此，王受文表示，日前發生的Fedex事件，「我們中國是歡迎外資企業進行合法經營」，但是如果違法了，那就要就中國法律進行調查。

他接著說，中方推出的《外商投資法》就強調，一律平等對待中外投資者，外國投資者都會得到保護，但是必須要遵守中國的法律，在法律框架內進行運行。

至於「不可靠實體清單」制度，王受文指出，主要針對一些違背市場原則的企業，因非商業目的來對中國企業進行斷供，這是為了保護企業之間的穩定的、公平的貿易秩序，對於這點不用過分的解讀。

關於備受關注的「稀土牌」，王受文指出，中國作為稀土資源最豐富的國家，願意滿足其他國家的正常需求，但如果有國家利用稀土製造的產品來打壓中國，這是難以接受的。

▼大陸佔了2018年全球稀土開採量的71％，比排名第2的美國、澳洲多出3倍以上。（圖／路透社）

此外，王受文還表示，中美經貿磋商已經進行了11輪，在這期間，美方將從中國進口的2000億美元商品加征關稅稅率由10%提高到25%，隨後美方又對來自中國的3000億美元商品啟動加征關稅的程式；美方還濫用出口管制措施，將中國一些企業納入出口管制實體清單，不斷升級貿易摩擦，使經貿磋商嚴重受挫，「責任完全應該是美方承擔的。」

他接著說，中美兩國元首在阿根廷達成重要共識，同意雙方停止相互加征新的關稅，加緊開展磋商，方向是取消各自加征的所有關稅，「現在出現了這些新的情況，都是美方造成的。」