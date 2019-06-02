美市政中心遭槍擊血洗！工程師槍手身分曝光　「合法買槍殺11名同事」

▲維吉尼亞灘31日發生恐怖槍擊案，包括槍手在內共12人死亡。（圖／路透，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國維吉尼亞灘（Virginia Beach）市政中心31日發生恐怖槍擊案，導致12人死亡、多人受傷。現在警方調查出爐，槍手克拉多克（DeWayne Craddock）是一名市政府註冊工程師，而死亡的多數人都是他的同事。

綜合外媒報導，警方表示，今年40歲的克拉多克曾在國民警衛隊服役，並接受過軍事訓練，不過之後任職於公共部門超過15年，雖沒有向外界傳聞的「最近被解雇」，但犯下槍擊案的原因不明，已經被警方擊斃。

現場人員調查指出，克拉多克使用的2把點45口徑手槍分別在2016年以及2018年購入，家中還有另外2件武器，懷疑都是合法取得。

▲警方調查，死者多數都是槍手的同事。

對此，維吉尼亞灘市經理戴夫漢森（Dave Hansen）批評是「毫無意義、無法理解的暴力行為」，因為死亡的12人當中，除了克拉多克本身，剩下11名都是他的前同事，「他們離開是一個我們永遠無法填補的空白」，至今還有另外4人傷勢嚴重，仍在醫院昏迷中。

此案是美國近期最致命的槍支暴力事件，上一次是2018年11月，加利福尼亚州（California）一家酒吧及燒烤店的顧客遭到殺害；再之前是同年10月，11人在匹茲堡（Pittsburgh）一座猶太教堂被殺害；同年2月，佛羅里達州（Florida）一所高中17名學生被殺害；2017年10月，58人在拉斯維加斯（Las Vegas）音樂會被殺害；2016年6月佛羅里達州一家夜總會的49名顧客遭殺害。