川普推文連發「堅守關稅立場」　要中國付出代價

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰迄今尚未落幕，稍早中國國務院發布《關於中美經貿磋商的中方立場》，強調責任在美方身上。只不過，美國總統川普1日晚間仍對關稅政策抱持強硬立場，直指北京政府正在為此付出代價，且美國不再是傻瓜。

川普1日一連發出多則推文來談關稅，先是糾正《華盛頓郵報》報導內容，「就像往常一樣，華盛頓郵報又搞錯了。美國是對價值2500億美元的中國進口商品課徵25%關稅，而不是2000億。」

「還有，中國正在付出沉重代價，因為他們補貼商品、貶值他們的貨幣，好讓貨物能夠繼續來到美國」，川普繼續說，「然而，企業卻紛紛搬到美國，就為了避開那25%的關稅。」

川普指出，「當你被其他國家當作是『小豬撲滿』（Piggy Bank），被外國政府搶劫多年，『關稅』確實是個很美的字！其他國家必須公平對待並尊重美國，我們不再是以前的那個傻瓜了！」