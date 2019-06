川普推文連發「堅守關稅立場」　要中國付出代價

▲ 美國總統川普。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美中貿易戰迄今尚未落幕,稍早中國國務院發布《關於中美經貿磋商的中方立場》,強調責任在美方身上。只不過,美國總統川普1日晚間仍對關稅政策抱持強硬立場,直指北京政府正在為此付出代價,且美國不再是傻瓜。

川普1日一連發出多則推文來談關稅,先是糾正《華盛頓郵報》報導內容,「就像往常一樣,華盛頓郵報又搞錯了。美國是對價值2500億美元的中國進口商品課徵25%關稅,而不是2000億。」

「還有,中國正在付出沉重代價,因為他們補貼商品、貶值他們的貨幣,好讓貨物能夠繼續來到美國」,川普繼續說,「然而,企業卻紛紛搬到美國,就為了避開那25%的關稅。」

川普指出,「當你被其他國家當作是『小豬撲滿』(Piggy Bank),被外國政府搶劫多年,『關稅』確實是個很美的字!其他國家必須公平對待並尊重美國,我們不再是以前的那個傻瓜了!」

