明文規定陳抗禁止設攤　6/1韓國瑜凱道造勢恐少一味

▲韓國瑜北上凱道造勢，因集會遊行嚴禁設攤，6/1當天恐少了夜市這一味。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

韓國瑜參選高雄市長時，在九合一大選引發的「韓流」中最著名的一味「夜市」，在6/1北上凱達格蘭大道造勢會場上恐難再見，因北市府明文規定，集會遊行場所不得擺設攤販，或有其他商業營利的行為，所以當天恐難再現「韓流夜市盛況」。

▲韓國瑜北上凱道造勢，因集會遊行嚴禁設攤，6/1當天恐少了夜市這一味。（圖／資料照）

而負責承辦此次陳抗的中正一分局表示，集會場所是有附帶限制事項的，其中除了禁止擺設攤販或有其他商業營利行為，也明定禁止有球類活動、亦不得擺放易燃物品（如瓦斯桶、汽油）及燃燒（使用木炭、瓦斯爐、火把、蠟燭等）物品、烹煮食物。

警方也說，依據道路交通管理處罰條例規範，如利用道路為工作場所，也將立即處罰行為人或其雇主新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，所以6/1韓國瑜北上凱道造勢，可能就無法呈現九合一大選的夜市盛況。

但也有警方透露，當初來分局申請集會遊行時間以及場地時，申請的人也隻字未提要在夜市擺攤，但警方也有特別提醒、告知，集會場所申請有附帶嚴禁擺攤的限制事項。

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