　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明文規定陳抗禁止設攤　6/1韓國瑜凱道造勢恐少一味

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼韓國瑜北上凱道造勢，因集會遊行嚴禁設攤，6/1當天恐少了夜市這一味。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲韓國瑜北上凱道造勢，因集會遊行嚴禁設攤，6/1當天恐少了夜市這一味。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

韓國瑜參選高雄市長時，在九合一大選引發的「韓流」中最著名的一味「夜市」，在6/1北上凱達格蘭大道造勢會場上恐難再見，因北市府明文規定，集會遊行場所不得擺設攤販，或有其他商業營利的行為，所以當天恐難再現「韓流夜市盛況」。

▲▼造勢「韓國瑜夜市」又來了！1000攤販挺進現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜北上凱道造勢，因集會遊行嚴禁設攤，6/1當天恐少了夜市這一味。（圖／資料照）

而負責承辦此次陳抗的中正一分局表示，集會場所是有附帶限制事項的，其中除了禁止擺設攤販或有其他商業營利行為，也明定禁止有球類活動、亦不得擺放易燃物品（如瓦斯桶、汽油）及燃燒（使用木炭、瓦斯爐、火把、蠟燭等）物品、烹煮食物。

▲▼韓國瑜,愛情夜市,原住民夜市,質詢。（圖／攝影中心）

警方也說，依據道路交通管理處罰條例規範，如利用道路為工作場所，也將立即處罰行為人或其雇主新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，所以6/1韓國瑜北上凱道造勢，可能就無法呈現九合一大選的夜市盛況。

但也有警方透露，當初來分局申請集會遊行時間以及場地時，申請的人也隻字未提要在夜市擺攤，但警方也有特別提醒、告知，集會場所申請有附帶嚴禁擺攤的限制事項。

【其他新聞】

退職警攜毒臉有白色粉末　疑拍烤毒影片「考驗警察效率」

假借「尹清楓命案」檢察官陳瑞仁　訛詐男子25萬元下場慘烈

ET快訊
「聖母峰三寶」13天害死11人！專家：跟希拉瑞台階崩塌有關
網瘋傳「絕美護士」IG曝光！換下制服「渾圓蹦出」脫口罩神正
騎士慘遭開門擊落！後方機車「輾頭」沒戴安全帽慘死

關鍵字：韓國瑜,夜市,造勢,凱道

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一進早餐店…奇葩老闆喊「上次少收100」　他楞：沒認錯人嗎

檢察官一二審輪調新制上路　劍青檢改聲明建立制度避免「近親繁殖」

坐停車場地上調解罷工　型男談判專家廖武輝靠路跑紓壓

新北市「三安大執法」民調出爐　警察整體服務獲8成市民肯定

撞死3人謝亞軒幫討5萬債務差點砍死人　一審判刑5年4月

明文規定陳抗禁止設攤　6/1韓國瑜凱道造勢恐少一味

請育嬰假帶小孩...老公十指緊扣女下屬爽過夜　她崩潰還被罵無理取鬧

停車21天要1萬5000元　男利用「5分鐘離場免費」漏洞把車開出

麵包店長被鄰居檢舉　飆罵「臭俗辣、死人骨頭」涉公然侮辱

警假扮「貪吃兒子」擊退詐騙集團　婦老本保住了

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

一進早餐店…奇葩老闆喊「上次少收100」　他楞：沒認錯人嗎

檢察官一二審輪調新制上路　劍青檢改聲明建立制度避免「近親繁殖」

坐停車場地上調解罷工　型男談判專家廖武輝靠路跑紓壓

新北市「三安大執法」民調出爐　警察整體服務獲8成市民肯定

撞死3人謝亞軒幫討5萬債務差點砍死人　一審判刑5年4月

明文規定陳抗禁止設攤　6/1韓國瑜凱道造勢恐少一味

請育嬰假帶小孩...老公十指緊扣女下屬爽過夜　她崩潰還被罵無理取鬧

停車21天要1萬5000元　男利用「5分鐘離場免費」漏洞把車開出

麵包店長被鄰居檢舉　飆罵「臭俗辣、死人骨頭」涉公然侮辱

警假扮「貪吃兒子」擊退詐騙集團　婦老本保住了

非釘子戶搗蛋　江翠豪宅前金童玉女看板始作俑者揭密

一進早餐店…奇葩老闆喊「上次少收100」　他楞：沒認錯人嗎

檢察官一二審輪調新制上路　劍青檢改聲明建立制度避免「近親繁殖」

結婚不是衝動！婆媳問題、生子吵不停...專家：婚前先討論「7件事」

「當夏」心希望　法鼓文理學院暑期「生命美學研習營」

全台僅存新店「人力擺渡」走讀　免費體驗限量搭乘輕舟

台灣陶瓷工藝大師許朝宗　「鐵鏽花釉」陶藝精粹魅力呈現

Eye上明亮好視野　優惠糖尿病友免掛號費視網膜篩檢

打好日系女孩風格的基礎，就從日牌Kastane的春夏系列開始

獎狀印愛情摩天輪挨轟「教壞囝仔大小」　教育局：要正向思考

社會熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發..

22歲男深夜外出　竟半路撿到1..

土城男注「10倍胰島素」弒父　..

男大生纏鬥他女兒！單親爸下班撞..

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男..

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力..

6月大嬰半夜哭鬧　母抓他頭撞地

變態阿伯跑問：做X嗎？　辣妹淡..

接住學生瞬間仰摔！體操教練不治..

董恆毅離世　翻滾阿信悼：怎麼可..

中壢砍人搶車男　疑信義區3千萬..

幫便祕女挖石頭便挨告性侵　醫：..

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

快訊／中壢男揮刀搶機車　女嚇到..

更多熱門

相關新聞

「迪士妮」小編：韓老闆你還想害死多少人

當初因為高雄市長韓國瑜喊出「迪士尼樂園」而慘遭波及的迪士妮精品會館，小編相當不滿，在臉書粉絲專頁不斷開砲批評韓國瑜。

綠議員推周一蔬食日和副議長槓上

關鍵開幹／監聽元首？政黨輪替爆監聽大戰

柯文哲第一！最新民調贏蔡賴韓郭

硬插行程幫路過6/1造勢？韓國瑜否認

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

PSY神隱認了現身YG社長酒席

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

深夜重批中執會傷民主　賴將親上直播節目

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面