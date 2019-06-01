影／雨過天青！20萬韓粉塞滿凱道　高呼老天有眼

記者陳家祥／台北報導

韓粉為高雄市長韓國瑜舉辦的凱道誓師造勢大會在1日下午2點開始，3點時主辦單位就宣布現場突破15萬人，不只有來自中南部的支持者，還有來自馬來西亞、新加坡甚至美國返台的支持者到場。儘管天公不作美，幾度下起劇烈暴雨，但仍澆不熄韓粉的熱情。最後在下午3點20分左右，雨過天晴，凱道前一掃陰霾天色，陽光重新露臉，振奮現場支持者，高喊「老天有眼」，並敲擊戰鼓、揮舞戰旗提振士氣，現場氣氛又重新熱絡。

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會，短暫太陽露臉。（圖／記者李毓康攝）



▲六一凱道造勢，現場出太陽，全場歡呼。（圖／記者陳家祥攝）

這次挺韓大會韓粉於12點半陸續從各地湧入，根據警方統計下午1點現場湧入3萬人，而活動2點開始後主辦單位宣稱現場湧入10萬人，經過30分鐘後2點半主辦單位表示現場已有超過15萬人，活動開始1小時後3點主辦單位又更新現場人數來到20萬人。

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會，韓粉舉牌支持韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



根據流程規劃，這場全國大會師活動會從下午2時開始，3時10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3時30分社團代表助講半小時，4時將播放三山造勢影片，4時10分重要代表性人士將上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

下午5時，韓國瑜會在150位旗手的簇擁下進場，然候上台致詞30分鐘，5時50分時會舉戰旗帶領所有到場的支持者呼口號，預計傍晚6時活動結束。

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會，現場旗海飄揚。（圖／記者李毓康攝）

▲六一凱道造勢，現場出太陽，全場歡呼。（圖／記者陳家祥攝）

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