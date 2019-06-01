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WWDC下周登場！　新版macOS兩款App、iOS 13黑暗模式搶先看

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▲MacOS Mojave發表：讓筆電桌面自動變整齊、新增暗黑模式 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲今年的蘋果開發者大會（WWDC）將在下周登場，不少果粉引頸期盼。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

一年一度的蘋果開發者大會（WWDC）下周將登場，預期將會為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，以及Apple TV等主機的操作系統進行大幅度地更新，外媒日前曝光新版macOS全新2款APP的介面設計，讓不少果粉迫不及待想見廬山真面目。

據外國科技網站《9to5mac》報導，從macOS 10.15的曝光截圖來看，「音樂」APP中，保留同步行動裝置的功能，介面設計都使用相通的樣式，像是灰色的側邊欄中，最上方留有搜尋列的設計，下面則整合Apple Music和個人音樂庫等功能，至於右手邊的空白欄則可以顯示資訊。

至於《TV》App方面，將線上片庫和用戶個人資料庫分開，空白欄的上方則有「Watch Now」、「Movies」、「TV Shows」等選項，而每個部分都有屬於自己的側欄及內容類別。

外界關心的iOS 13介面截圖，《9to5mac》日前也洩漏黑暗模式、提醒事項等，其中黑暗模式將正式加入iOS 13，用戶可以在「設定」或是「控制中心」啟動這項功能，從曝光的截圖來看，主畫面唯一有變化就是下方的工具列（Dock），與過去半透明的樣式不同。

提醒事項功能也將在這次大幅更新，從曝光截圖來看，在iPad上，進入提醒事項App後，左邊會出現「今日」（Today）、「排程」（Scheduled）、「標記」（Flagged）和「全部」（All）4種分類，此應用程式也將使用SF UI圓形字體。

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關鍵字：WWDC,蘋果,開發者大會,iPhone,macOS

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