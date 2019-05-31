抵制風潮不斷在陸發酵　iPhone銷售額可能砍半

▲中美間的貿易形勢將導致陸方對於iPhone的需求放緩。（圖／CFP）

記者邱倢芯／綜合報導

中美之間的貿易戰拉鋸日漸緊張，在美國方面，其政府大幅度拉抬對陸方的貿易關稅，甚至對手機廠華為「出手」祭出了禁令，使得大陸政府與民間都開始醞釀一股蘋果產品的抵制風潮；高盛（Goldman Sachs）分析師於上周對蘋果公司提出了警告，指出陸方將會針對「代表美國」的蘋果公司進行報復，打壓iPhone的銷售，最糟的情況下，iPhone在大陸的銷售額將可能攔腰砍半。

高盛銀行指出，中國針對蘋果公司的報復，在最壞情況下可能使得該公司全球總利潤下降29％。該銀行表示，中美之間不斷升級的貿易戰，由於川普政府禁止美國公司向華為出售，這意味著中國政府將尋求一種回擊美國的方式，而蘋果公司是一個明顯的目標。

另外，也有蘋果公司的投資者認為，陸方有可能完全禁止蘋果產品在該國的一切銷售。

此外，花旗銀行分析師也認為，縱使陸政府沒有正式公布對美方的報復方案，但是目前已可見到許多抵制的跡象；有越來越多的線索都顯示著，貿易戰將促使陸方消費者將其品牌忠誠度轉向了華為手機。

花旗銀行分析師預測，Apple品牌在中國已經出現了「瑕疵」，且情況日趨惡化；根據統計，中國占蘋果全部銷售額的18%，但由於貿易戰，這一數字可能減半。由於中國用戶將消費性電子產品的購買偏好轉移到代表其民族的品牌上，因此貿易形勢將導致陸方對於iPhone的需求放緩。