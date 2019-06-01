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北清華大學校內發現95座古墓　初步推測主人為平民

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記者馬叔安／綜合報導

北京清華大學近日在建設新土木館大樓的過程中，發現95座古墓，目前已經發掘完成16座，由於發掘時幾乎沒有找到陪葬品，初步判斷為明清時期的平民墓葬，目前考古發掘工作正在進行中，具體考古價值還有待確認，而挖掘的現場也吸引許多學生圍觀。

▲北京清華大學校園內發現古墓。（圖／翻攝自微博／北京青年報）

▲北京清華大學校園內發現古墓。（圖／翻攝自微博／北京青年報

《北京青年報》報導，發現古墓的地方就在清華校園內的第六教學樓北側，當地人潮密集，北京市文物局組織市文物研究所於今年4月2日至14日，應清華大學申請，對校內新土木館項目佔地範圍內開展了考古勘探工作，共發現古代墓葬95座，市文物研究所並於5月27日起，開始對前期勘探發現的古代墓葬進行考古挖掘工作。

報導指出，這不是清華園內第一次發現古墓，上世紀50年代建設靜力試驗台、90年代興建大型結構實驗室時，都曾發現單個或成群的古代墓葬。

▲北京清華大學校園內發現古墓。（圖／翻攝自微博／北京青年報）

▲這已經不是第一次在清華大學校內發現古墓。（圖／翻攝自微博／北京青年報

古墓開始進行考古發掘的消息傳出後，引起許多清華師生的關注，有同學趁休息時間到現場觀看，緊鄰的第六教學樓裡也有很多同學在視窗眺望和拍照，「很大一片，現場可以看到探方（考古發掘的一種單位）和墓坑中的人骨，但好像沒看到有陪葬品。」一位看了現場的研究生說道。

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關鍵字：清華大學,古墓

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