充氣城堡被吹飛15公尺…幼童們180度重摔馬路　「3人為生命奮鬥中」

▲充氣城堡被吹翻，5名孩童受傷。（圖／翻攝自YouTube／Daily Mail）

記者林瑩真／綜合外電報導

俄羅斯日前發生一起遊樂設施意外，一座充氣城堡疑似未按照規定設置，導致充氣城堡整個被強風吹翻，飛行了至少15公尺，造成5名幼童因此受傷，其中3名仍在醫院為生命奮戰。

綜合外媒報導，事情發生在俄羅斯東部烏蘭烏德（Ulan-Ude），當時多名3至7歲間的幼童正在充氣城堡上玩耍，不料一陣強風突然來襲，瞬間把充氣城堡吹向空中，充氣城堡整個翻覆，並翻倒於至少15公尺外、車流量相當高的馬路上。

意外現場的監視器曝光，孩子們幾乎是從充氣城堡上被拋飛，接著重摔地面，嚇得所有家長立刻跑向孩子，緊急求援。一名目擊者表示，「孩子們就這樣飛上馬路，真的太可怕了，家長們驚恐的追著，我不知道汽車怎麼沒撞到他們。」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

報導指出，至少有5名幼童因此受傷，且幾乎都是頭部，「2人顱骨骨折，1人下顎骨折」，4人昏迷中，其中3人仍在急救中，還有生命危險。另外，由於事故太過可怕，也有不少家長正接受醫療幫助。

俄羅斯調查委員會指出，初步調查懷疑是充氣城堡未安全設置，原本應該要綁在6個輪胎上，但卻只綁了3個，繩索斷裂後，充氣城堡就被強風吹翻。據悉，充氣城堡的業者被指稱，在看到孩子們從城堡中被拋飛時，就已經逃跑了。