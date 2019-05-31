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美國指控：俄羅斯可能在北極「核武試爆」　違反《全面禁止核試驗條約》

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▲▼俄羅斯軍方測試新型洲際彈道導彈RS-28薩爾馬特(Satan 2)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

▲俄羅斯試射示意圖。圖為俄羅斯軍方洲際彈道導彈RS-28薩爾馬特(Satan 2)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國一位最高情報官員表示，俄羅斯可能在北極地區進行低當量核武試爆，違反了《全面禁核試條約》（CTBT）的規範。俄羅斯於2008年批准CTBT，並聲稱全面遵守條約。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency,DIA）艾希禮(Robert P. Ashley, Jr.)中將表示，莫斯科可能不會遵守CTBT的規範。俄羅斯於2008年批准CTBT，美國以簽署CTBT但是尚未批准該條約。

艾希禮表示，「就我們對核武發展的理解，俄羅斯的測試活動，將有助於提高核武的使用能力，推測俄羅斯是在北極的新地島上測試武器，在未來10年會顯著增加武器庫的核武」。

但是有分析師懷疑美方聲明的可信度，因為全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）在一份聲明中說，它沒有發現任何異常活動，CTBTO對於監測核試爆的能力充滿信心。

CTBT禁止在世界任何地方進行核武器試驗的一份條約，於1996年聯合國大會通過，作為核裁軍的一項原則，但是藉由外交影響力還是可以政治性地規避這個原則。

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關鍵字：俄羅斯,北極,核武,核試爆,軍武,國際軍武

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