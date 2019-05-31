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火箭升空「突被雷電擊中」！下秒頑強爬升…畫面曝光17萬網友看呆

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▲「俄羅斯聯盟號」（Russian Soyuz）火箭遭受雷擊。（圖／翻攝自Rogozin推特）

▲「俄羅斯聯盟號」（Russian Soyuz）火箭遭受雷擊。（圖／翻攝自Rogozin推特）

國際中心／綜合報導

俄羅斯普列謝茨克航天發射場（Plesetsk Cosmodrome）27日發射一枚執行太空任務的「俄羅斯聯盟號」（Russian Soyuz）火箭，豈料，火箭升空不久，突然就被閃電襲擊，擊中了火箭的頭部與第三節，然而這枚火箭依舊「安然無恙」、頑強般繼續向上爬升，成功將衛星送到太空軌道上，畫面曝光，網友們驚呆不已，超過17萬人觀看。

俄羅斯的火箭不只推力足夠，各種防雷措施都相當完整，包括加強火箭結構與電氣設備，能承受一定強度的雷擊，即使火箭被閃電擊中也能夠保持安全飛行。透過畫面上可以看到，火箭在升空過程中，閃電直接擊中它頭部，然而本體竟然依舊安穩，仍直接向上爬升，成功將Glonass-M導航衛星送到太空軌道上。

俄羅斯航太（Roscosmos）總幹事羅戈津（Dmitry Rogozin）在推特上分享影片樂道：「閃電不是你的障礙！」俄羅斯航太所使用的是最新等級的火箭發射助推器，國防部官員也在火箭發射後宣布：「Glonass-M導航衛星系統運作正常，並保持穩定的連線。」

據了解，俄羅斯火箭之所以不怕閃電，其實是因為增添類似飛機的防雷裝置「靜電釋放器」，釋放器猶如刷子般的金屬放電刷，由幾十根細針組成。根據尖端放電原理，放電刷可以將外殼累積的大量電荷放至大氣中，因此有些火箭和飛機也會安裝多達十幾個靜電釋放器，確保機體在閃電擊中保持安全飛行。

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關鍵字：俄羅斯,俄羅斯火箭,閃電

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