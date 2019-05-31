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川普推文露餡「俄羅斯干預大選」　1小時後改口：我讓自己贏的

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▲▼川普與安倍晉三進行第11次日美首腦會談。（圖／路透）

▲川普多次指稱通俄門是幌子。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）30日透過推特表示，關於俄羅斯幫助他贏得2016年選舉一事，他與這起事件一點關係也沒有。這樣的說法等於是間接承認俄羅斯干預美國大選，不過，在發布貼文不到1小時後，他又在白宮新聞發布會上表示，俄羅斯並沒有幫助他贏得選舉。

川普先在推特抨擊民主黨、「假新聞」媒體等人，通俄門就是一場政治獵巫行為，「俄羅斯幫助我贏得選舉，我跟這件事情完全沒有關係，這是不存在的犯罪。」雖然他強調自己沒有涉入通俄門，卻也是首次間接承認俄羅斯介入2016年美國總統大選。

不過，川普隨後在白宮表示，俄羅斯沒有協助他獲選，「你知道誰讓我選上嗎？是我自己。俄羅斯根本沒有幫助我。」他30日早上前往科羅拉多州（Colorado），出席美國空軍學院畢業典禮。

負責調查通俄門的美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）29日拋出辭職震撼彈。他表示，根據兩年調查結果顯示，俄羅斯政府認定會從川普的總統任期受益，並努力確保川普走向勝利。

穆勒29日強調，他在調查報告中並沒有替川普免罪，「如果我們有信心認為總統很顯然沒有犯罪，我們就會說出來。」他說明，考量到司法部一直以來的政策，無法向現任總統發起刑事訴訟，此舉違反憲法。

►►穆勒辭特別檢察官　留「無限伏筆」讓川普被公審：沒說他無罪

►►會面民主黨「3分鐘就氣跑」　川普：結束通俄調查才願意合作

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關鍵字：川普,俄羅斯,通俄門,選舉,穆勒,北美要聞

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