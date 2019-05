川普推文露餡「俄羅斯干預大選」　1小時後改口：我讓自己贏的

▲川普多次指稱通俄門是幌子。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)30日透過推特表示,關於俄羅斯幫助他贏得2016年選舉一事,他與這起事件一點關係也沒有。這樣的說法等於是間接承認俄羅斯干預美國大選,不過,在發布貼文不到1小時後,他又在白宮新聞發布會上表示,俄羅斯並沒有幫助他贏得選舉。

川普先在推特抨擊民主黨、「假新聞」媒體等人,通俄門就是一場政治獵巫行為,「俄羅斯幫助我贏得選舉,我跟這件事情完全沒有關係,這是不存在的犯罪。」雖然他強調自己沒有涉入通俄門,卻也是首次間接承認俄羅斯介入2016年美國總統大選。

不過,川普隨後在白宮表示,俄羅斯沒有協助他獲選,「你知道誰讓我選上嗎?是我自己。俄羅斯根本沒有幫助我。」他30日早上前往科羅拉多州(Colorado),出席美國空軍學院畢業典禮。

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,.....