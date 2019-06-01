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慧眼看天下／美封殺華為　中美貿易戰再燒

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▲▼《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰打到現在發展成科技戰，關注的焦點都轉到大陸電信設備龍頭華為。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，美國打著資安風險的旗幟，號召各國圍堵華為，不過華為是世界上最大的通訊設備生產商，在5G技術方面，更是掌握了最多的專利，被認為在5G網路發展領先群雄。

華為面臨生存挑戰，但創辦人任正非日前接受彭博社專訪時，還展現了對美國制裁毫不屈服的態度。嚴震生補充，在訪問中任正非承認美國川普政府祭出的出口管制，會縮減公司千辛萬苦建立起來的兩年領先優勢，不過他也強調，華為原本就有自行生產芯片，不擔心遭美國斷貨，5G不會受影響，面對困境依舊相當有自信。

自從美國總統川普上任以來，他對於中國大陸的種種不公平的貿易行為，展現出不再姑息的態度，因此揮著關稅大刀要大陸改變做法，加稅範圍從鋼鐵、農產品、甚至到手機、電腦等民生消費產品。而隨著貿易戰出現升級趨勢，大陸官媒《環球時報》卻刊出社評，揚言大陸官方可能考慮限制對美國出口稀土，使出這「殺手鐧」反制。

什麼是稀土? 嚴震生表示，稀土是製造高科技產品的原料之一，從iPhone到電動汽車引擎、軍機引擎、衛星等，應用十分廣泛，主要分布在領土比較大的國家，例如大陸、美國，加拿大、俄羅斯。但稀土產業是高汙染產業，因此歐美國家大多選擇進口，而大陸是是全球稀土產量最高的國家，光是2010年全球稀土產量，大陸就占了9成，在2018年大陸也占了超過6成產量，如果大陸能控制稀土產量，也等於掐緊全球高科技產業供應鏈。

面對可能禁止稀土出口，美國擬減少對大陸的稀土依賴，多家廢物回收企業正在開發新技術，從廢品中回收更多稀土金屬，蘋果公司甚至也投資研究，開發回收稀土材料的技術，以避免大陸再次禁運稀土的風險。

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