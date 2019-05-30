《亞太實力指數》美中日居前3大　台灣退步列第14...落後越南

▲台灣在亞太地區的整體評分比去年退步。（圖／記者季相儒攝）



國際中心／綜合報導

澳洲智庫羅伊研究所（Lowy Institute）28日公布《2019亞太實力指數》（Asia Power Index 2019），亞太地區第一名仍是美國，緊追在後的則是中國，而台灣是25個國家中唯一整體分數下滑的國家，排名第14名，落後於印尼、越南等等。

這項排名是參考8個評分項目所整理出來，其中美國有4項都被評為第一，另外4項首位則由中國拿下。整體評分可見，雖然美國仍然以84.5分成為實力最堅強的國家，但中國正以極快速度追上，去年落後美國10分，今年得到75.9分，差距縮小到8.6分，可見北京當局處於穩定成長趨勢。

▲第一名仍是美國，中國緊追在後。（圖／翻攝自lowy institute）



報告指出，目前川普將重心放在貿易戰，其實對於整體經濟發展沒有幫助，幾乎是在原地踏步，不久後的將來很有可能就會被中國趕上。

第3名到第10名依序為日本、印度、俄羅斯、南韓、澳洲、新加坡、馬來西亞及泰國，每個國家都有進步趨勢，唯獨台灣今年整體分數退步，只拿到15.9分，比去年少了0.5分，屬於亞洲實力「中等」國家。

從細項來看，台灣在經濟方面排名第8，軍力排名第12，外交影響力則是表現最差，排名第24，反映出台灣目前在國際局勢上仍處處難伸。