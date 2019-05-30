學音樂出身！「選美冠軍」雷根精通3語闖新聞界　關鍵是它

▲ 雷根與劉欣在台灣時間30日上午8點許進行連線辯論。（圖／東方IC）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國福斯商業頻道主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視台（CGTN）主播劉欣今（30日）跨海連線辯論，2人對談16分鐘，議題涵蓋智慧財產權、國有企業、關稅稅率等。事實上，2人不僅在新聞界資歷豐富，語言天分也都相當高，財經背景出身的雷根不但會說3種語言，從小也對音樂相當有興趣，也曾在1993年奪得新罕布什爾州選美冠軍，而她在NBC新聞的實習經歷，也讓她從音樂領域踏上財經新聞這條路。

福斯財經網官方資料顯示，雷根自大學畢業後，先後在哥倫比亞廣播公司（CBS）、彭博電視、CNBC等媒體任職；到了2015年，她選擇加入福斯財經網擔任「雷根黃金時段」（Trish Regan Primetime）節目主持人，陸陸續續採訪許多知名人士，包括現任總統川普（Donald Trump）、億萬富翁「華爾街之狼」卡爾伊坎（Carl Icahn）等人，並擔綱主持財經網的2016年美國總統大選、2018年美國期中選舉以及2019年的國情咨文演說現場直播節目。

My thanks to Xin @thepointwithlx for joining me tonight to discuss the #China U.S. #trade relationship! #TrishRegan You can watch ENTIRE segment HERE: https://t.co/tYiStm60le — Trish Regan (@trish_regan) May 30, 2019

值得一提的是，看似財經新聞背景豐富的雷根，以前是個熱愛音樂的孩子。根據外媒BELLA New York Magazine先前的專訪報導，她從4歲就開始學鋼琴，在學會ABC之前就開始接觸音樂，接著踏入歌劇領域，還到海外進修，接著輾轉從音樂學院進入哥倫比亞大學就讀，從此愛上歷史和經濟。

「在高盛（Goldman Sachs）和NBC新聞的實習經歷，讓我走上了財經新聞這條路」，雷根提到，對於熱愛歷史的人來說，成為一名記者是件令人興奮的事情，「因為每天報導的新聞都將成為我們走過的歷史。」

此外，雷根會說英文、西班牙文以及義大利文。在今年1月的節目中，雷根以流利的西班牙語，採訪委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）。

在 Instagram 查看這則貼文 Trish Regan（@trish_regan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 23 日 下午 7:49 張貼

雷根坦言，她一開始參加選美的主要契機是為了學費，但她憑藉著在音樂領域的自信，成功贏得1993年新罕布什爾州選美冠軍；她說，年輕時期的她對音樂有著相當大的熱情，選美比賽給了她一個表演平台。如今，她育有一對雙胞胎女兒以及一名兒子，她提到，她會鼓勵孩子們追求各自喜歡的事物，因為擁有專長這件事情，對孩子及他們自尊是非常重要的，「無論是體育、辯論、藝術、唱歌，都沒有關係，只要小朋友有興趣，能夠專注在那上面。」

談及事業與家庭的兼顧，雷根認為，這毫無疑問是個相當大的挑戰，當她與孩子們在一起的時候，就會花上百分百的心力與他們相處，且她與丈夫都把家庭放在第一位。

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