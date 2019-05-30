　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

學音樂出身！「選美冠軍」雷根精通3語闖新聞界　關鍵是它

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中美女主播辯論。（圖／東方IC）

▲ 雷根與劉欣在台灣時間30日上午8點許進行連線辯論。（圖／東方IC）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國福斯商業頻道主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視台（CGTN）主播劉欣今（30日）跨海連線辯論，2人對談16分鐘，議題涵蓋智慧財產權、國有企業、關稅稅率等。事實上，2人不僅在新聞界資歷豐富，語言天分也都相當高，財經背景出身的雷根不但會說3種語言，從小也對音樂相當有興趣，也曾在1993年奪得新罕布什爾州選美冠軍，而她在NBC新聞的實習經歷，也讓她從音樂領域踏上財經新聞這條路。

福斯財經網官方資料顯示，雷根自大學畢業後，先後在哥倫比亞廣播公司（CBS）、彭博電視、CNBC等媒體任職；到了2015年，她選擇加入福斯財經網擔任「雷根黃金時段」（Trish Regan Primetime）節目主持人，陸陸續續採訪許多知名人士，包括現任總統川普（Donald Trump）、億萬富翁「華爾街之狼」卡爾伊坎（Carl Icahn）等人，並擔綱主持財經網的2016年美國總統大選、2018年美國期中選舉以及2019年的國情咨文演說現場直播節目。

值得一提的是，看似財經新聞背景豐富的雷根，以前是個熱愛音樂的孩子。根據外媒BELLA New York Magazine先前的專訪報導，她從4歲就開始學鋼琴，在學會ABC之前就開始接觸音樂，接著踏入歌劇領域，還到海外進修，接著輾轉從音樂學院進入哥倫比亞大學就讀，從此愛上歷史和經濟。

「在高盛（Goldman Sachs）和NBC新聞的實習經歷，讓我走上了財經新聞這條路」，雷根提到，對於熱愛歷史的人來說，成為一名記者是件令人興奮的事情，「因為每天報導的新聞都將成為我們走過的歷史。」

此外，雷根會說英文、西班牙文以及義大利文。在今年1月的節目中，雷根以流利的西班牙語，採訪委內瑞拉反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）。

雷根坦言，她一開始參加選美的主要契機是為了學費，但她憑藉著在音樂領域的自信，成功贏得1993年新罕布什爾州選美冠軍；她說，年輕時期的她對音樂有著相當大的熱情，選美比賽給了她一個表演平台。如今，她育有一對雙胞胎女兒以及一名兒子，她提到，她會鼓勵孩子們追求各自喜歡的事物，因為擁有專長這件事情，對孩子及他們自尊是非常重要的，「無論是體育、辯論、藝術、唱歌，都沒有關係，只要小朋友有興趣，能夠專注在那上面。」

談及事業與家庭的兼顧，雷根認為，這毫無疑問是個相當大的挑戰，當她與孩子們在一起的時候，就會花上百分百的心力與他們相處，且她與丈夫都把家庭放在第一位。

►►影／「女主播激辯」成「16分鐘你問我答」 劉欣：歡迎雷根來中國走走

ET快訊
半夜觀音山跑山！「G6眼鏡男」摔車磨破臉　廟公：遇到抓交替
楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩IG留1句話宣示主權Ma
大同區一男一女陳屍屋內！　女方「頸部有傷口」

關鍵字：中美女主播,貿易戰,雷根,中美貿易戰,劉欣,雷根,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲成立金融機構…規避制裁與伊朗交易　彭博：美國會祭出懲罰

《亞太實力指數》美中日居前3大　台灣退步列第14...落後越南

藍鯨再起？！網路出現新「死亡遊戲」　國中生活活把人勒昏超嗨

「顯得風趣迷人」前獄警太帥連犯9性侵罪　受害者：性慾一滿足就變醜陋

歷盡滄桑一毛巾　在太空漂浮10年　終獲俄太空人回收

全球最迷你麥當勞！　「不賣漢堡薯條」照樣天天吸引上千客

8月小嬰仔染肺炎早夭　「心痛父抱屍5小時」遺體泡在眼淚中：我捨不得

派對如龍捲風來襲…浮板、瓶罐集成10噸垃圾　維吉尼亞州心碎海景

學音樂出身！「選美冠軍」雷根精通3語闖新聞界　關鍵是它

「白皮膚+黑長髮」印度選美成複製人軍團　網譏：是同一個人？

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

歐洲成立金融機構…規避制裁與伊朗交易　彭博：美國會祭出懲罰

《亞太實力指數》美中日居前3大　台灣退步列第14...落後越南

藍鯨再起？！網路出現新「死亡遊戲」　國中生活活把人勒昏超嗨

「顯得風趣迷人」前獄警太帥連犯9性侵罪　受害者：性慾一滿足就變醜陋

歷盡滄桑一毛巾　在太空漂浮10年　終獲俄太空人回收

全球最迷你麥當勞！　「不賣漢堡薯條」照樣天天吸引上千客

8月小嬰仔染肺炎早夭　「心痛父抱屍5小時」遺體泡在眼淚中：我捨不得

派對如龍捲風來襲…浮板、瓶罐集成10噸垃圾　維吉尼亞州心碎海景

學音樂出身！「選美冠軍」雷根精通3語闖新聞界　關鍵是它

「白皮膚+黑長髮」印度選美成複製人軍團　網譏：是同一個人？

【奧斯塔羅】最近的投資運勢如何？

整型為何當道？醫談「修修臉風潮」：每道傷口都有故事

《冰與火之歌》作者：靈感來自我養的烏龜　強大世界觀風靡全球23年

李宗霖戀愛雷達弱　對「未來女友」喊話：要熱情點

【廣編】遠雄左岸一家親　千人心連心辦桌饗宴

六一韓國瑜造勢少一味「攤販」　柯文哲：依法不能有交易行為

投書／部長一句話　點破基層員警執法「大尷尬」

【廣編】傳產擺脫夕陽刻板印象　科技紡織崛起大行其道

父母班機險出事「14歲貓同時猝死」　她聽神明一句話淚崩

歐洲成立金融機構…規避制裁與伊朗交易　彭博：美國會祭出懲罰

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

國際熱門新聞

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃..

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失..

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警..

聖母峰4年最嚴重死亡　運屍畫面..

素食者闖烤雞店　要求菜單換素的

華為重回JEDEC、Wi-Fi..

男子白宮外自焚！「人肉烈焰」走..

中美女主播辯論　劉欣：共享智慧..

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面..

舉報狼校長被燒死　16嫌求處死..

防治伊波拉　衛生人員遭村民打死

為應對性侵　女分裂出2500種..

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬..

174美女是小學生　跟同學合照..

更多熱門

相關新聞

紀念派對後…維吉尼亞州海灘堆10噸垃圾

每年5月最後一個星期一是美國的「陣亡將士紀念日」，許多地方的海灘會從週末就舉行狂歡派對，也是慶祝夏天到來。然而，維吉尼亞州（Virginia）一個海灘在派對後，竟然堆積了10噸的垃圾，成為令人心碎的景象。

美中貿易戰敲響警鐘：中媒為何說台積電是重要關鍵？

美國聯合各國抵制華為是「八國聯軍」？八國聯軍始末話從頭

IEEE 禁止華為擔任審稿員與編輯

華為跛腳供應鏈大受衝擊　謝金河：印證雞蛋別放同個籃子裡

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

PSY神隱認了現身YG社長酒席

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面