學音樂出身！「選美冠軍」雷根精通3語闖新聞界　關鍵是它

▲ 雷根與劉欣在台灣時間30日上午8點許進行連線辯論。(圖/東方IC)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國福斯商業頻道主播雷根(Trish Regan)與中國國際電視台(CGTN)主播劉欣今(30日)跨海連線辯論,2人對談16分鐘,議題涵蓋智慧財產權、國有企業、關稅稅率等。事實上,2人不僅在新聞界資歷豐富,語言天分也都相當高,財經背景出身的雷根不但會說3種語言,從小也對音樂相當有興趣,也曾在1993年奪得新罕布什爾州選美冠軍,而她在NBC新聞的實習經歷,也讓她從音樂領域踏上財經新聞這條路。

福斯財經網官方資料顯示,雷根自大學畢業後,先後在哥倫比亞廣播公司(CBS)、彭博電視、CNBC等媒體任職;到了2015年,她選擇加入福斯財經網擔任「雷根黃金時段」(Trish Regan Primetime)節目主持人,陸陸續續採訪許多知名人士,包括現任總統川普(Donald Trump)、億萬富翁「華爾街之狼」卡爾伊坎(Carl Icahn)等人,並擔綱主持財經網的2016年美國總統大選、2018年美國期中選舉以及2019年的國情咨文演說現場直播節目。

My thanks to Xin @thepointwithlx for joining me tonight to discuss the #China U.S. #trade relationship! #TrishRegan You can watch ENTIRE segment HERE: https://t.co/tYiStm60le