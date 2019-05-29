雅子皇后接待川普免翻譯　她讚：給了二度就業婦女勇氣

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日本雅子皇后睽違26年，以55歲之齡，回到年輕時最擅長的外交舞台，首次接待的來賓，還是美國總統川普，她面對世界強權的領導人，卻談笑風生、毫不生澀，流利的外語和適當的公關能力，不減當年小和田雅子的風采，這位被自我價值「開光」過的雅子皇后，不正是二度就業婦女最好的典範？

雅子在學生時期，絕對是個學霸！她父親小和田恆是外交官，雅子從小就得隨著父親長年在海外生活，待過俄羅斯、瑞士、美國，她回國時已經從美國哈佛大學經濟系畢業，這還不夠，她又進入東京大學法學系唸書，書沒讀完就到日本外務省工作，因此結識德仁皇太子，之後，因為不堪媒體追逐戀情，她煩到對鏡頭直接擺出不耐表情，隨即放下一切，飛到英國牛津念書，拿了碩士才回日本。

這麼顯赫的經歷跟強盛的企圖心，思想獨立且奔放的小和田雅子，在最愛的外交工作上獲得豐沛的成就感，她原本會是以自己聞名的女強人典範，仍難逃父母的推動，與德仁不斷地追求，甚至承諾會給她舞台，繼續發展外交能力，她才走入這個人人都知道極為封閉的皇室家庭。

年輕嘛，總是以為自己可以戰勝一切，何況她是這麼的熱情、有能力，但事情並不如她的預期，就算是掛著太子妃的稱號，受迫於所謂的傳統與頭銜的壓力，雅子成為生子機器人，好不容易生下女兒愛子，但沒生到兒子不算數，情緒不好自然影響生理，想要轉移注意力一展長才，又被宗族長輩「宮內廳」壓制，從此鬱鬱寡歡，一度看不清未來。

還好她仍有德仁相伴，雖說讓雅子這樣出色的女性，無法悠遊在自己的領域內，德仁要負很大的責任，不過他確實不離不棄，這位從小受禮法約束長大的皇太子，在面對雅子無法傳宗接代，還患上情緒問題的時候，硬是悍然拒絕宮內廳要他離婚的「建議」，拉著雅子撐過這漫漫長夜，也實在不容易！

而且，你知道的，來自長輩的建議，通常近乎於命令。

皇族沒有姓氏，這26年，歲月將「雅子」磨練成行禮如儀的魁儡，鏡頭下的她，就像是尊木偶，微笑卻沒有靈魂，再也沒有人像26年前那樣，對她稱讚「雅子好美」，因為大家都看得出來，那是皮笑肉不笑的禮貌，就連今年改朝換代，明仁天皇生前退位時，雅子的笑容依然僵硬，雖然拿著扇子的手微微抖著，卻改不了那嘴角向上35度的制式表情。

可是，這幾天，美國總統川普訪問東京，27日與德仁天皇夫婦會面，雅子皇后卻有了不同的樣貌。

德仁曾到英國留學，擁有牛津碩士學歷，雅子不用說，思想裡有3分之2以上是西方奔放的血液，他們是有史以來不用靠翻譯，就能直接以流利英語跟西方人對談的天皇夫婦，川普甚至驚訝地問天皇「為什麼英語說得這麼好？」德仁除了告知留學背景外，不忘介紹雅子小時候在紐約讀幼稚園，在波士頓念高中，還取得哈佛大學的學位，完全有妻萬事足的模樣。

從媒體的鏡頭下，雅子迎接外賓時，笑成了彎月眼，跟川普在餐宴上的對話，眼神散發出一種「被開光」的魅力，我們從來不知道雅子竟然有這麼多表情，對雅子來說，當初進入皇室，便是想以自己的外交能力，替國家爭取更多友誼與利益，她一度絕望，卻在睽違26年，接位皇后後出現轉機，而保守禮制的牢籠，再也囚不住「小和田雅子」的璀璨光芒。

對雅子皇后來說，這是媳婦熬成婆，對你我而言，難道不是二度就業婦女的心聲？

我們曾經都是擁有長才的女孩，為了愛、為了夢想，成為孩子口中的媽媽，迫於現實，我們常會壓抑自己的想法或慾望，只為家庭和樂、孩子健康！當孩子慢慢可以自立，我們便開始懷念起過去那個閃亮奔放的自己，可是，又有好多怯懦綁住這個念頭，還有許多雜音阻止妳改變現狀，但「做自己」的想法，總是每隔一陣子就會出現，無法完全忘卻！

「曾經努力過的，都會記在大腦與肢體裡！」

嘿～朋友，你知道嗎？情緒跟年紀確實會影響工作能力，雅子也是因為不得不接皇后，才半推半就回到公開場合，就算自己曾經多擅長，但畢竟過了26年，誰不會感到一點忐忑？所以，不需要擔心做不做得好，只要肯向外界跨出那一步，身體將在最適切的時機，把那些學習經驗還給你！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。