華為重回JEDEC協會、Wi-Fi、藍牙聯盟成員！無視美商務部列實體清單

▲華為技術有限公司。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

國際固態技術協會（JEDEC）、SD儲存卡協會（SDA）、Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）、藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）日前移除華為會員資格，然而根據29日最新消息指出，這些組織的政策大轉彎、紛紛恢復華為的成員資格。

▲Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）恢復華為成員資格。（圖／翻攝自Wi-Fi Alliance官網）

根據《澎湃新聞》報導，負責Wi-Fi認證與商標授權工作的「Wi-Fi聯盟」日前表示，完全遵守美國商務部的命令，並不是撤銷華為技術會員資格，而是暫時限制了華為參與該項目所涵蓋的Wi-Fi聯盟活動。如今在Wi-Fi聯盟官網上，發現華為公司已出現在該聯盟成員名單中。

除了無線連接技術Wi-Fi之外，藍牙技術聯盟也暫停了華為的成員資格，但現在華為又出現在成員名單之中。

▲藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）恢復華為成員資格。（圖／翻攝自Bluetooth SIG官網）

報導指出，JEDEC官網上也重新看見華為恢復該協會成員，這些跨國組織原本都持技術中立的立場，但美國商務部15日把華為公司列入實體清單（Entity List），迅速暫停華為成員資格。

然而在確認華為公司沒有問題後，29日發現，JEDEC、Wi-Fi聯盟、藍牙技術聯盟等都已經恢復華為的成員資格，重新出現在上述組織的官網成員名單中。

▲國際固態技術協會（JEDEC）恢復華為成員資格。（圖／翻攝自JEDEC官網）