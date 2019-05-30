劉欣談中國經濟發展：我們不想永遠窮下去！中國為什麼不能強大？

大陸中心／綜合報導

中美主播辯論戰於30日上午展開，在談及中國經濟發展時，中國國際電視台（CGTN）主播劉欣指出，「中國並不想一直當一個弱小的、貧窮的、不發達的國家，我們也想變得強大」，「我們有能力做大事，而且人們也期待中國做更多的事情」，「我們知道自己要成長起來」。

▲中美女主播辯論。（圖／東方IC）

美中貿易戰意外引發女主播的唇槍舌戰，美國福斯商業頻道主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視台（CGTN）主播劉欣今（30日）跨海連線辯論，2人對談16分鐘，議題涵蓋智慧財產權、國有企業、關稅稅率等。

在談到中國什麼時候放棄發展中國家的地位，以及何時停止向世界銀行借款時，劉欣表示，「確實有人說中國已經變得如此之強大，為什麼中國不能像一個成人一樣長大點呢，對於我們來講，我認為我們想長大，中國並不想一直當一個弱小的、貧窮的、不發達的國家，我們也想變得強大，但這要取決於你怎麼去定義發展中國家」。

▲劉欣。（圖／翻攝自央視）

劉欣提到，若從中國經濟的總體量來看，「那我們確實已經很強大」，中國有14億人口，是美國人口的3倍，如果換算成人均GDP，只有美國人均GDP的六分之一，「和有些發達國家相比，甚至更少，那請你告訴我，我們應該怎麼定義自己，這是一個非常複雜的問題」。

「由於人均少、總量大，所以我們有能力做大事」，劉欣說，「人們也期待中國做更多的事情，而我們現在也正在這麼做。我們對聯合國也做出了貢獻，我們是聯合國為何力量當中最大的貢獻者，不僅捐款，也提供了非常多的國際人道主義援助，因為我們知道自己要成長起來，最後也感謝你提醒我們這一點」。