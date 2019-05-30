　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

劉欣談中國經濟發展：我們不想永遠窮下去！中國為什麼不能強大？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

中美主播辯論戰於30日上午展開，在談及中國經濟發展時，中國國際電視台（CGTN）主播劉欣指出，「中國並不想一直當一個弱小的、貧窮的、不發達的國家，我們也想變得強大」，「我們有能力做大事，而且人們也期待中國做更多的事情」，「我們知道自己要成長起來」。

▲▼中美女主播辯論，劉欣，雷根。（圖／東方IC）

▲中美女主播辯論。（圖／東方IC）

美中貿易戰意外引發女主播的唇槍舌戰，美國福斯商業頻道主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視台（CGTN）主播劉欣今（30日）跨海連線辯論，2人對談16分鐘，議題涵蓋智慧財產權、國有企業、關稅稅率等。

在談到中國什麼時候放棄發展中國家的地位，以及何時停止向世界銀行借款時，劉欣表示，「確實有人說中國已經變得如此之強大，為什麼中國不能像一個成人一樣長大點呢，對於我們來講，我認為我們想長大，中國並不想一直當一個弱小的、貧窮的、不發達的國家，我們也想變得強大，但這要取決於你怎麼去定義發展中國家」。

▲▼ 劉欣,中美女主播 。（圖／翻攝自央視）

▲劉欣。（圖／翻攝自央視）

劉欣提到，若從中國經濟的總體量來看，「那我們確實已經很強大」，中國有14億人口，是美國人口的3倍，如果換算成人均GDP，只有美國人均GDP的六分之一，「和有些發達國家相比，甚至更少，那請你告訴我，我們應該怎麼定義自己，這是一個非常複雜的問題」。

「由於人均少、總量大，所以我們有能力做大事」，劉欣說，「人們也期待中國做更多的事情，而我們現在也正在這麼做。我們對聯合國也做出了貢獻，我們是聯合國為何力量當中最大的貢獻者，不僅捐款，也提供了非常多的國際人道主義援助，因為我們知道自己要成長起來，最後也感謝你提醒我們這一點」。

ET快訊
翁柏宗閃辭NCC代理主委！政院：陳耀祥接任
吳子嘉爆「韓國瑜外遇10多年還有私生女」　韓國瑜怒了要提告
泰皇特赦！台灣25詐欺犯返台　「瘦了一圈」邊嗑便當邊流淚

關鍵字：貿易戰,辯論,中美貿易戰,主播,福斯,CGTN,劉欣,雷根,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港媒指香港現華為出現死機潮　受訪網友：沒問題

無人情趣用品店距小學150公尺　家長憂：孩子去買來玩怎麼辦？

小學生變「漢堡夾心」！消防哥連換5工具救援...網爆笑：怎麼進去的

中美女主播論戰　鈕則勳：雷根助陸凝聚民族意識

華聞快遞／深圳新房均價1坪75萬　廈門二手房掛牌價超越廣州

先平等才能繼續談！　高峰：貿易磋商能否有進展「取決美方的態度」

劉欣談中國經濟發展：我們不想永遠窮下去！中國為什麼不能強大？

影／17樓冷氣機突墜落！13樓工人慘遭重擊「當場墜1F」斃命

8歲留守妹在家玩！手指被「豆製品機器」啪啪切下...斷了4根

「蜱蟲寄居」女士肚臍眼　麻醉20分鐘口器仍緊咬不放　

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

港媒指香港現華為出現死機潮　受訪網友：沒問題

無人情趣用品店距小學150公尺　家長憂：孩子去買來玩怎麼辦？

小學生變「漢堡夾心」！消防哥連換5工具救援...網爆笑：怎麼進去的

中美女主播論戰　鈕則勳：雷根助陸凝聚民族意識

華聞快遞／深圳新房均價1坪75萬　廈門二手房掛牌價超越廣州

先平等才能繼續談！　高峰：貿易磋商能否有進展「取決美方的態度」

劉欣談中國經濟發展：我們不想永遠窮下去！中國為什麼不能強大？

影／17樓冷氣機突墜落！13樓工人慘遭重擊「當場墜1F」斃命

8歲留守妹在家玩！手指被「豆製品機器」啪啪切下...斷了4根

「蜱蟲寄居」女士肚臍眼　麻醉20分鐘口器仍緊咬不放　

王子維、文姿云6月29日普利司通分享會　即日起開始報名

5G頻譜將訂100M上限　亞太呂芳銘：這是讓三大殺二小

又有鋒面接近！氣象局示警午後防強降雨　「一張圖看周末雨怎麼下」

0531好星運開關│雙子開好運，為巨蟹打打氣

中職／林煜清先發預計投5局　陳品學下二軍調整1場

法網／對手棄賽送大禮　詹家姐妹躺著晉32強

4迷你法鬥睡翻粉紅小推車　1汪1種睡姿超崩壞...呼吸還卡節拍

端午節3天連假　花蓮推出國道客運、轉乘及台灣好行票價優惠

和碩童子賢臨門一腳　經部：台商回流優惠中小企業也適用

「漢光35號演習」國軍反擊操演　金山中角灣「灘岸殲敵」

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

大陸熱門新聞

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司..

氣老婆離家！3歲童遭狠父吊空中..

床的世界、和成研發長照產品登陸

童數學算錯被罵哭報警　一算....

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回..

「敬業老師」下狠手　5歲妹耳縫..

中美女主播激辯　「三個細節」看..

黑龍江漁民捕獲「活化石」達氏鰉

台薩恢復邦交？　國台辦提一中

赴陸遭限？　郁慕明：不合理會反..

劉欣：想帶雷根到中國山區看看

主播style大不同　劉欣水藍..

紐時：中主導稀土加工關鍵　美很..

2020台灣最後一次選舉 國台..

更多熱門

相關新聞

紀念派對後…維吉尼亞州海灘堆10噸垃圾

每年5月最後一個星期一是美國的「陣亡將士紀念日」，許多地方的海灘會從週末就舉行狂歡派對，也是慶祝夏天到來。然而，維吉尼亞州（Virginia）一個海灘在派對後，竟然堆積了10噸的垃圾，成為令人心碎的景象。

美中貿易戰敲響警鐘：中媒為何說台積電是重要關鍵？

IEEE 禁止華為擔任審稿員與編輯

華為跛腳供應鏈大受衝擊　謝金河：印證雞蛋別放同個籃子裡

劉欣：想帶雷根到中國山區看看

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面