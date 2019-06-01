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韓國瑜10萬人凱道大會師　陳其邁酸：不是講好經濟一百、政治零分？

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▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜1日下午2時將在總統府前凱達格蘭大道，參與「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，與全台的韓粉一起見面，預計有10萬人上凱道。行政院副院長陳其邁1日受訪時大酸，「不是講好經濟一百、政治零分嗎？」

韓國瑜將辦凱道大會師，他搶先在臉書寫下21字，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！」並且留言：「明天有哪些可愛的土包子會來？」引起萬名韓粉情緒高昂，蓋萬樓灌爆韓國瑜臉書：「全台韓家軍挺你！」

根據流程規劃，這場全國大會師活動將從1日下午2時開始，3時10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3時30分社團代表助講半小時，4時將播放三山造勢影片，4時10分重要代表性人士將上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

下午5時，韓國瑜將在150位旗手的簇擁下進場，然後上台致詞30分鐘，5時50分許會舉戰旗帶領所有到場的支持者呼口號，預計傍晚6時許活動結束。

針對韓國瑜將上凱道爭取總統大位，甚至為此為缺席市政反毒大會，陳其邁大酸，「不是講好經濟一百、政治零分嗎？我認為農民的需要還是要擺第一位，因為今年荔枝的產量比往年來得少，農民更需要高雄市政府或大家的幫忙，所以希望韓市長還是要多關心高雄的市政，回歸拚市政還是比較適當，也兌現他的競選承諾。」

至於名嘴吳子嘉頻頻爆料韓國瑜有私生女，陳其邁說，個人的私事或生活他不評論。

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關鍵字：陳其邁,韓國瑜

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