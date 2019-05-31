　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜桃色風波　蔡玉真提醒：還有好多「黃文財們」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 0531總質詢_曾麗燕_韓國瑜_大林浦遷村 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，外遇長達10多年，還育有一女，韓國瑜決定於31日下午提告，吳子嘉則堅稱有消息來源。對此，名嘴蔡玉真31日表示，太太太精彩刺激了！所有要選總統的，祖宗18代全面檢視，並提醒，好多幫他拱上市長大位的「黃文財們」常常對她說，「我真的很想拿一些料給妳爆！」

針對韓國瑜遭爆婚外情甚至育有一私生女，蔡玉真31日於臉書表示，「太太太精彩刺激了！所有要選總統的，祖宗18代全面檢視」，那些過去常常要「巡田水」的，要付奶粉錢的，通通都蓋不了了，因此，「好多有自知之明的人，早就宣布放棄了！」

蔡玉真說，不管媽祖、關公、還是上帝，都不能接受想當總統的人睜眼說瞎話！究竟誰知道這些秘辛？是勸不聽要他懸崖勒馬的自己人？還是要置你於死地的對手？好多幫韓國瑜拱上市長大位的「黃文財們」常常對她說，「我真的很想拿一些料給妳爆！下一句：難道他就不能好好當市長嗎？？」，還開玩笑說，「料沒給我，難道拿去給吳子嘉？？？」

吳子嘉日前在政論節目中爆料，指檢調掌握韓國瑜在任職北農總經理期間，曾在新莊與1名王姓女子過夜的錄影畫面，並稱韓國瑜的親信黃文財也在場。對此，現任高雄輪船公司董事長的黃文財表示，這名女士是自己多年前介紹給韓國瑜的好友，彼此常一起打麻將、泡茶聊天，強調「如果韓國瑜有小三，去年選舉早就被民進黨翻出來打到死了。」

ET快訊
7戰7敗仍不懼被告！吳子嘉再爆：韓國瑜安排王小姐出國
吃下酒菜減肥！她靠毛豆「3個月狂鏟10kg」營養師激推這樣吃
學姐黃瀞瑩上節目認單身！喜歡的類型曝光..小聲爆「沒人追我」

關鍵字：韓國瑜,黃文財,蔡玉真

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜將提告！吳子嘉「事情有所本」：韓會犯下此生最大錯誤

私生女疑雲「韓國瑜非告不可」　吳子嘉曝原因：遭李佳芬拷打、家庭失和

立院三讀！ 兩岸簽署政治協議須經國會審議、全民公投

韓國瑜桃色風波　蔡玉真提醒：還有好多「黃文財們」

7戰7敗仍不懼被告！　吳子嘉再爆料：韓國瑜安排王小姐出國

簡舒培質詢柯文哲發重誓：如果大巨蛋錄音檔是我竊聽　立刻辭議員

快訊／韓國瑜下午3點45分　從高雄到台北地檢署控告吳子嘉

快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑

柯文哲「對一國兩制都不要講」　蔡英文：講清楚避免國際誤判

學姐黃瀞瑩上節目「認了單身」　喜歡的類型曝光...小聲爆「沒人追我」！

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

韓國瑜將提告！吳子嘉「事情有所本」：韓會犯下此生最大錯誤

私生女疑雲「韓國瑜非告不可」　吳子嘉曝原因：遭李佳芬拷打、家庭失和

立院三讀！ 兩岸簽署政治協議須經國會審議、全民公投

韓國瑜桃色風波　蔡玉真提醒：還有好多「黃文財們」

7戰7敗仍不懼被告！　吳子嘉再爆料：韓國瑜安排王小姐出國

簡舒培質詢柯文哲發重誓：如果大巨蛋錄音檔是我竊聽　立刻辭議員

快訊／韓國瑜下午3點45分　從高雄到台北地檢署控告吳子嘉

快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑

柯文哲「對一國兩制都不要講」　蔡英文：講清楚避免國際誤判

學姐黃瀞瑩上節目「認了單身」　喜歡的類型曝光...小聲爆「沒人追我」！

脖子腫大不痛不癢...竟是鼻咽癌轉移？這3大症狀是警訊

法律白話文運動《召喚法力》，解讀議題現身說「法」

服務生「飲料換清潔劑」請他暢飲　歌劇老師一喝吐血職涯全毀

郭書瑤化身「金色美人魚」近距離畫面美翻！藍正龍首當導演狂讚

直擊遛狗男肉身擋公車！　司機殺紅眼「瘋狂加速」當場撞飛他

韓國瑜將提告！吳子嘉「事情有所本」：韓會犯下此生最大錯誤

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

趕不走！自來貓賴定金紙店　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌

反制禁用華為員工　中國計算機學會中止與IEEE通信學會合作

小黑被撞癱放任「家門前哀號」…還遭痛毆刺傷　前飼主：沒錢醫

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉..

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著..

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓..

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

羅友志爆：藍營政治人物千人斬　..

林義守「210億投資」今全喊卡

學姐黃瀞瑩認單身　分手日前男友

喬蛋音檔曝光！林洲民：別屈服威..

公務員效率低　郭台銘：引進鴻海..

直播／陷私生女風暴　韓國瑜進議..

雲林不爽公投擬「不參與全國性公..

吳子嘉挨告　「被告紀錄」嚇人：..

海軍醜聞　他提蔡英文當年這樣批..

更多熱門

相關新聞

不懼被告　吳子嘉再爆：韓國瑜安排王小姐出國

名嘴吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，還生了一女，目前韓國瑜已經委託律師提告。對此，吳子嘉31日上午到台北地方法院開調解庭前，私下向媒體透露，2018年選舉期間，韓國瑜一直安排王小姐出國，但王小姐不願意。

郭台銘：支持韓國瑜告吳子嘉　免費提供律師團

郭台銘：已要楊秋興最近不要找我　應該支持韓國瑜做好高雄市政

快訊／韓國瑜到台北地檢告吳子嘉

韓市長的下一步　充滿高度風險

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

快訊／SJ前預備成員爆輕生

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓國瑜回應　

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面