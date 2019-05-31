韓國瑜桃色風波　蔡玉真提醒：還有好多「黃文財們」

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，外遇長達10多年，還育有一女，韓國瑜決定於31日下午提告，吳子嘉則堅稱有消息來源。對此，名嘴蔡玉真31日表示，太太太精彩刺激了！所有要選總統的，祖宗18代全面檢視，並提醒，好多幫他拱上市長大位的「黃文財們」常常對她說，「我真的很想拿一些料給妳爆！」

針對韓國瑜遭爆婚外情甚至育有一私生女，蔡玉真31日於臉書表示，「太太太精彩刺激了！所有要選總統的，祖宗18代全面檢視」，那些過去常常要「巡田水」的，要付奶粉錢的，通通都蓋不了了，因此，「好多有自知之明的人，早就宣布放棄了！」

蔡玉真說，不管媽祖、關公、還是上帝，都不能接受想當總統的人睜眼說瞎話！究竟誰知道這些秘辛？是勸不聽要他懸崖勒馬的自己人？還是要置你於死地的對手？好多幫韓國瑜拱上市長大位的「黃文財們」常常對她說，「我真的很想拿一些料給妳爆！下一句：難道他就不能好好當市長嗎？？」，還開玩笑說，「料沒給我，難道拿去給吳子嘉？？？」



吳子嘉日前在政論節目中爆料，指檢調掌握韓國瑜在任職北農總經理期間，曾在新莊與1名王姓女子過夜的錄影畫面，並稱韓國瑜的親信黃文財也在場。對此，現任高雄輪船公司董事長的黃文財表示，這名女士是自己多年前介紹給韓國瑜的好友，彼此常一起打麻將、泡茶聊天，強調「如果韓國瑜有小三，去年選舉早就被民進黨翻出來打到死了。」