美控「中方破壞協議」　耿爽反駁：別執著在虛假的謬論裡

▲耿爽呼籲「應順應時代潮流，贏得人心」。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

大陸外交部發言人30日在記者會上表示，美方說出「雙方達成協議，但中方破壞協議」的謊言許多次，但每次都被中方及時揭穿；不過，美方似乎相當執迷這些反覆的謊言與謬論，也因此激起國際社會的批評，希望美方能夠認清形勢，早點與中方達成協議。

耿爽建議，美方不要「高估自己的造謠能力」，也不要低估國際社會的判斷能力，真正的談判底氣應該來自「順應時代潮流、贏得人心」，而非反覆編造謊言，並產生幻覺。他提到，美方的單邊主義及保護主義不但激起國際社會的批評，也讓美國國內的民眾愈來愈不滿。

對於馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）稱「應摒棄意識形態差異，與各國建立友好關係」的言論，耿爽說明，中方對此表達讚賞，也希望那些相信「文明優越論」、「文明衝突論」的人，應該認真聽取這位資深政治家的忠告。

▼馬哈迪在「亞洲未來論壇」上說，馬來西亞將「盡可能繼續並多多使用華為產品」。(圖／達志影像／美聯社)



耿爽提到，在單邊主義與保護主義蔓延的情況下，國際秩序與多邊貿易體制受到嚴重衝擊，各國應該拋去意識形態差異，加強交流與合作，一同面對重要的挑戰，「前不久在北京舉行的亞洲文明對話大會期間，不少與會國家領導人都強調，不同國家、民族和文明間應堅持相互尊重、平等相待、開放包容、互學互鑑。」

耿爽稱，馬來西亞是中國的友好近鄰、重要合作夥伴；而今天「恰逢中馬建交45周年」，希望雙方能以這個事件為契機，一同增進互信、深化合作，替戰略夥伴關係注入新的內涵。

馬哈迪30日在東京「亞洲未來論壇」上提到，華為公司的研發力量遠超整個馬來西亞，所以就算「安全疑慮」真的存在，還是不能阻止馬來西亞使用華為產品，「我們盡可能地利用他們的技術」。