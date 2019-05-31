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華為5G在英國流量太大　BBC「轉播中斷」先往SIM卡儲錢

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▲▼英國5G。（圖／CCTV）

▲瓊斯在直播上拍攝華為的5G設備。（圖／CCTV）

大陸中心／綜合報導

英國主要電信營運商EE公司使用了華為設備，30日在倫敦、愛丁堡等6座城市開通5G網路。大陸官媒《央視》報導，英國BBC廣播公司30日早晨派出報導團隊前往倫敦柯芬園（Covent Garden），搶先進行國內首次5G新聞直播；不過，BBC記者瓊斯（Rory Cellan-Jones）在測試5G直播時，卻遇上了小麻煩，由於5G網路流量太大，超出設備內EE公司提供的SIM卡流量上限。

《央視》報導，瓊斯提到，這次的新聞轉播是「歷史性的一刻」，因為此刻他正在透過5G轉播新聞。此外，他在直播開始前，在社交媒體上分享了一段影片；他把鏡頭對準華為的設備稱，「就是它，它能夠支持我們進行英國的首次5G電視直播。」

▼英國使用的華為5G設備。（圖／CCTV）

▲▼英國5G。（圖／CCTV）

由於瓊斯在直播時「流量超過SIM卡上限」，導致團隊「不得不往SIM卡中再儲值流量上限」，以保證直播順利進行。

照EE公司的方案顯示，5G合約機用戶的獨家附加套餐將提供「10GB至120GB」的5G流量，價格從每個月54英鎊到94英鎊（約新台幣2153元到3749元）不等。

為了讓5G用戶不會因為「離開城市」而失去網路連線，EE公司在4G網路的基礎上升級為5G，讓選擇新服務的用戶能夠同時接入4G、5G網路，擁有更良好的網路體驗。EE公司承諾，新的5G網路不會取代4G網路，而是讓5G與現有的網路共同工作，尚未擁有5G手機的用戶仍能享受「全國85％覆蓋」的優質速度。

▼華為在5G技術方面「領先全球企業2、3年」。（圖／路透）

▲▼華為,5G。（圖／路透）

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關鍵字：華為,5G,英國,BBC,Rory Cellan-Jones,瓊斯

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