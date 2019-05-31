台北節能季登場　選購1、2級冷氣冰箱每戶最高補助1萬5

▲現在買家電享優惠省荷包。（圖／記者林育綾攝）

政治中心／綜合報導

台北市政府產業局31日攜手27家實體通路與電商平台推出台北節能季1、2級能效家電選購優惠，並邀請擔任家庭經濟支柱的台灣女婿吳鳳與民眾分享，配合今年節能家電補助，如何精打細算選購節能家電省荷包。

台北市民獨享實體與電商通路家電選購優惠

台北市政府產業局31日宣布台北節能季推出各項家電選購優惠正式開跑。現場呼籲民眾1、2級能效家電才是真的省下荷包！台北市副市長鄧家基表示，台北節能季集結了線上及線下通路的家電優惠，是為滿足消費者不同的消費習慣跟需求，希望民眾可汰換家中的舊家電，選購1、2級能效家電。去年台北市推動節能的成果豐碩，省下了1.3億度電，減碳7萬噸，省下電費達3.2億，可提供全台北市約12萬名國小學童51天的營養午餐，期望每個台北市民都可以有小小的改變，讓台北有更多的電量。



住宅家電補助-中華電信13處指定門市皆可辦理，現領補助金

今年產業局推出台北市住商汰換節能家電補助。一般住宅即日起至108年12月31日可申請節能家電補助，只要選購1、2級能效冷氣或冰箱，每台最高補助3千元，每戶最高可補助到1萬5千元，只要輕鬆三步驟就可以申請：汰舊換新➝回收舊機➝填寫申請書。

此外，產業局也攜手7-ELEVEN門市內的ibon服務，提供市民於鄰近7-ELEVEN超商，即可輕鬆方便列印住宅補助申請書。為提高民眾申請住宅汰換節能家電補助便利性，北市府產業局31日起委託中華電信，開放全市13處指定門市臨櫃申請，民眾只需備齊以下文件：身分證正反面影本、廢四機回收聯單正本、載明新機型號之發票影本、半年內其中一期台電電費單、能源效率分級標示影本及申請人存摺影本(門市申請可免付)，現場審核通過，即可馬上領補助金。



台北市服務業節能汰換補助將持續擴大補助

北市府產業局表示，服務業用電量佔台北市總用電量50%，節能補助計畫從去年5月14日至今，台北市服務業用電已節省5,358萬度電。107年度服務業節能汰換補助之1.85億補助額度，已於今年5月下旬全數受理完畢，108年度補助計畫預計今年7月底前公告，計畫將擴大補助項目：包含電冰箱每台最高補助3千元、任何辦公室老舊燈具及中央空調每案最高補助50%，上限4百萬。



各家通路優惠資訊

身為台灣女婿的吳鳳也表示，配合台北節能季優惠再加上家電補助，有多重優惠，一定要趁早選購跟申請。目前台北市住宅補助申請已經達到4千多萬，產業局表示目前仍有餘額，歡迎民眾踴躍申請。

今年各大通路商因應現在消費趨勢，推出多種節能家電選購方案。如特力屋推出6月6日至10日購買冷氣單筆消費滿1萬元送1千元現金折價券。購買大同節能空調，單筆發票之空調金額滿萬，回函即送大同3C回饋券，1萬元送1千元，滿2萬元送2千元，以此類推。

全國電子推出6月買冰箱滿3千送3百元現金折價券、空調滿萬送千元現金折價券，買空調再享SHARP除菌離子清淨機、dyson三合一涼暖空氣清淨機及dyson吸塵器加購優惠。

各項優惠讓民眾享不完，還能配合臺北市住商汰換節能家電補助，更多資訊請關注北市產業局官網及FB粉絲團「臺北市產業局-台北饗樂趣 」。