蔡英文拒一國兩制是挑釁？柯文哲指「惡性循環難處理」

▲柯文哲出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市議員周威佑30日總質詢時問市長柯文哲，多次評總統蔡英文在挑釁大陸，但對於大陸國家主席習近平1月2日的一國兩制台灣方案，要講什麼才不是挑釁？對此，柯文哲說，什麼都不要講就好了。對此，柯文哲受訪重申，不要那樣講話才是上策，「這常常是這樣，這叫惡性循環，已經在惡性循環沒有辦法處理。」

柯文哲31日受訪時說，上兵伐謀，也知道1月2日習近平這樣講也只能這樣反應，所以老實講不要那樣講話才是上策，「這常常是這樣，這叫惡性循環，已經在惡性循環沒有辦法處理。」

周威佑30日質詢時指出，柯文哲常批評蔡英文的國際戰略，認為要親美友中、要避戰，那麼柯的「親美友中」是何意思？柯文哲先是說，這跟市政無關，不用去回答，接著表示，蔡總統在實務上沒有不對，但嘴巴上為什麼會這樣？至於親美友中戰略，柯說，其實就是一邊考60、一邊考55，最多只能考到這樣，只是取個平衡。

周威佑表示，蔡總統從來沒有說我們來輸贏、來對打，從來沒有任何人主張這樣，繼續追問柯文哲何謂「友中」、如何「友中」？柯文哲回應，可以忍受就可以了，還說這題目只能私下講，不能公開講，這跟市政無關，要聊天可以另外找時間。

周威佑接著問，蔡英文最近對大陸比較強硬，是從1月2日回應開始，台灣不接受九二共識與一國兩制，這算不算挑釁？柯文哲表示，其實，什麼都不要講就好了。

