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「最高齡監視器」三姑六婆！他一輩子活在陰影下　苦主：還附帶廣播功能

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▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO的貼文一出，吊出不少苦主。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

地方中心／綜合報導

這應該許多人都很有感吧！一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張圖片，只見畫面上一群女人們圍在一起，每個人頭上還都被P上了一個監視器，還下了一個註解說「社區最高齡監視器」而原PO也忍不住感嘆，「一輩子都在她們的陰影下」。對此，貼文一出，瞬間引發1.3萬網友的共鳴。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友感嘆，一輩子都活在她們陰影之下。（圖／翻攝自爆廢公社）

社區裡的三姑六婆們往往消息靈通，還常常會聚集在一起，交換最新八卦與情報，任何社區大小事都逃不過她們的法眼，其威力堪比監視器一樣，讓許多人都感到相當無奈，甚至還有網友加碼指出，何止是監視器，根本還有廣播放送功能。

由於貼文實在太引起網友共鳴，短短一天內就吸引了1.3萬名網友按讚，而不少苦主也出面痛訴自己的慘痛經歷， 「帶女生回家被鄰居看到，結果隔天一百公里外的阿嬤居然知道」、「根本資料最齊的情報網」、「說出來的都還不一定是事實」。

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關鍵字：監視器,三姑六婆

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