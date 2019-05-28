中年大叔夜偷整排女性內衣褲　網驚：他裡面沒穿衣服

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名年近50歲的大叔，25日凌晨2時許，喝了酒騎機車到和美鎮1處巷弄內偷女性內衣褲，監視器全都錄下，被轉po到社群《彰化踢爆網》，轄區塗厝派出所員警上門逮人時，胡男仍在家呼呼大睡，房間一旁仍堆放著偷來的內衣褲，大叔對於犯行則說，「我都忘記了」，警方訊後依偷到罪嫌函送地檢偵辦。

▲中年大叔偷整排女性內衣褲。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網，以下同）

這段47秒影片，可以明顯看到戴著眼鏡大叔，身上只套著件長上衣、腳上穿了雙夾腳拖，躡手躡腳的穿梭在晾衣架間，看了民宅第一個衣架上的衣服後，再看了後方晾了一整排的女性內衣褲一眼，很認真的翻了兩下，便將整排的內衣褲連同衣架一起拔下帶走。

據塗厝派出所指出，中年大叔向警方供稱，有1名正常交往中的女友，也從沒有偷竊過，為何會去偷「女性內衣褲」，他說，前一晚喝酒都忘光光了，不過警方仍以偷竊罪嫌函送地檢偵辦。

看到影片的網友都說，「全部都拿走，是要叫人家穿什麼出門啊」，「變態」、「怎感覺他了裡面都沒穿，是個會掀大衣嚇人的哪種」、「簡直就是暴露狂」，也有網友建議原po「以前也有這樣的情形，後來我們都改曬頂樓」。

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