兩袋「麻辣滷味」掛在車上！不到5分鐘全被偷　她爆氣PO文...吊出一堆苦主

▲晚餐被偷後，原PO只好無奈地再去買一次。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／綜合報導

連別人的晚餐都要偷會不會太誇張啦！一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她把買好的麻辣滷味掛在機車上，怎料不過是順路去買菸，短短不到五分鐘的路程，晚餐就都不見了，讓她感到相當傻眼。

原PO表示，「買好晚餐，把晚餐吊在機車，然後順路到超商買菸，結果短短不到五分鐘...回到機車那邊，我跟我老公的晚餐咧」而原PO左顧右盼，依然沒有看到晚餐和偷晚餐的人的身影，讓她感到相當傻眼，氣得說：「沒飯吃肚子餓，可以老實說嗎？我真的會給一百塊給你吃晚餐！」。

原PO無奈表示，「我還得在重買，還要等⋯我剛下班，肚子很餓、超餓，跟你一樣餓，我勞動整天的賺錢、肚子也是會比你餓的！而且你不知道女人肚子餓，心情會暴走嗎」餓極了的原PO只好回到店家重買，而她可憐的處境，也讓老闆忍不住開玩笑地說：「看來以後東西全都要隨身攜帶啦」。

對此，原PO的貼文，也瞬間吊出一堆苦主，紛紛留言表示，「喝過的手搖杯都有人偷了」、「我之前也是，買了一盒雞腳還有我啃過的，停路邊買個東西就被拿走了」、「被偷過鞋子」。

【更多新聞】

影／13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現 網一看全崩潰：已經孵化了

影／走到一半「蟑螂飛到身上」！下秒還朝脖子狂竄 損友「笑到崩潰」狂錄影

小妹妹「超商有禮貌3步驟」喊：阿姨謝謝！店員一聽暖爆 結局卻笑歪網友