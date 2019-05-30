蜜月想拍「唯美甩髮」出水照！老公5連拍全崩壞　網一看笑翻：超像哥吉拉

▲老公拍的照片和原PO所想像的完全不一樣。（圖／翻攝Pixabay、網友提供，請勿隨意翻拍，下同）

地方中心／綜合報導

出國旅遊的時候，一定會想在當地拍一些美照當作留念，但有個「神攝手」隊友還是很重要的啦！一名女網友就分享了自己的一段經歷，她和老公到馬爾地夫度蜜月，本來想拍個出水芙蓉的美照，殊不知拍起來卻像哥吉拉，而她也大方地將照片曬出來，相當豪爽與可愛。

原PO表示，「前幾天老公帶我去馬爾地夫度蜜月，放眼望去都是薄荷綠的海洋，一定要拍美照啊！」而她也特別交代老公要拍出「出水芙蓉，就是那種女生從水裡出來甩頭髮的照片」，而老公在拍照過程中也很專業地說著：「好~~甩~~好~~再一次！往另一邊~很好很好」，聽起來超級專業。

不過，原PO滿心期待地看到照片後，整張臉瞬間變得超驚恐，而老公則開心地說：「不錯吧！哈哈哈哈我覺得超有fu的！」對此，原PO也無奈又好笑地表示，「回來整理照片的時候我也大笑了，好啦，我錯了，我應該先給你看範例圖的……」。

原PO大方地將經歷和照片分享到臉書社團「爆廢公社」，短短幾小時，就吸引了近上萬名網友按讚，並紛紛留言表示，「默默與哥吉拉重疊上身影」、「哈哈哈，你老公一定是帶著想拍哥吉拉的照片拍你的」、「太幽默太可愛啦！」。

▲▼原PO附上海邊美照扳回一城。

【更多新聞】

影／13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現 網一看全崩潰：已經孵化了

曬「嫩背翹臀」引爆動！變態阿伯跑到店裡問：做X嗎？ 辣妹3字淡定回敬

小妹妹「超商有禮貌3步驟」喊：阿姨謝謝！店員一聽暖爆 結局卻笑歪網友