通俄案留伏筆　美司法部長：穆勒有權判定川普是否「妨礙司法」

▲美國司法部長巴爾(William Barr)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國特別檢察官穆勒(Robert Mueller)29日公布「通俄門案」調查結果,他坦言,司法部規定不能起訴在任總統,「但不表示川普就是無罪。」此言留下無限伏筆,引起軒然大波。美國司法部長巴爾(William Barr)30日接受媒體專訪時表示,儘管規定不能起訴總統,「但穆勒有權決定川普是否犯罪。」

NEW: Attorney General Barr tells @JanCBS he “personally felt” Special Counsel Robert Mueller “could've reached a decision” on obstruction of justice by President Trump. More on @CBSEveningNews tonight and @CBSThisMorning Friday. #CTM pic.twitter.com/b8ik2q32ZK

「通俄門案」的調查結果顯示「川普政營並沒有跟俄羅斯勾結」,但穆勒卻不願意針對「川普是否妨礙司法公正」提出論斷。巴爾接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「今晨」(This Morning)訪問時指出,法律確實規定不可以對現任總統提起訴訟,但他認為穆勒有權作出是否妨礙司法調查的決定,「也許穆勒有他的理由,但我不會去多做評斷。」

已宣布投入2020年總統大選的參議員華倫(Elizabeth Warren)30日接受美國廣播公司(ABC)訪問時表示,「如果川普不是美國總統,而是其他任何一個人,他現在就已經被上銬送進牢裡了。」華倫說,他從448頁的報告中得出三個結論,「首先是敵對的外國政府確實攻擊2016年大選,目的是幫助川普勝選,接著是當時參與競選的川普歡迎所有幫助,最後是川普試圖干預司法部調查以上兩點。」

I read the Mueller Report. In fact, I re-read portions of it on the floor of the United States Senate. It should be crystal clear to anyone who read the report: Congress must hold the President accountable.https://t.co/lN32DJmKC5