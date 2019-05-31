通俄案留伏筆　美司法部長：穆勒有權判定川普是否「妨礙司法」

▲美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）29日公布「通俄門案」調查結果，他坦言，司法部規定不能起訴在任總統，「但不表示川普就是無罪。」此言留下無限伏筆，引起軒然大波。美國司法部長巴爾（William Barr）30日接受媒體專訪時表示，儘管規定不能起訴總統，「但穆勒有權決定川普是否犯罪。」

NEW: Attorney General Barr tells @JanCBS he “personally felt” Special Counsel Robert Mueller “could've reached a decision” on obstruction of justice by President Trump.



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「通俄門案」的調查結果顯示「川普政營並沒有跟俄羅斯勾結」，但穆勒卻不願意針對「川普是否妨礙司法公正」提出論斷。巴爾接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「今晨」（This Morning）訪問時指出，法律確實規定不可以對現任總統提起訴訟，但他認為穆勒有權作出是否妨礙司法調查的決定，「也許穆勒有他的理由，但我不會去多做評斷。」

已宣布投入2020年總統大選的參議員華倫（Elizabeth Warren）30日接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，「如果川普不是美國總統，而是其他任何一個人，他現在就已經被上銬送進牢裡了。」華倫說，他從448頁的報告中得出三個結論，「首先是敵對的外國政府確實攻擊2016年大選，目的是幫助川普勝選，接著是當時參與競選的川普歡迎所有幫助，最後是川普試圖干預司法部調查以上兩點。」