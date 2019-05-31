川普採程序性行動！加速「新北美自貿協定」流程　裴洛西批：太草率

▲墨西哥總統潘尼亞尼托（左）、美國總統川普（中）、加拿大總理杜魯道（右）在2018年的G20高峰會上簽署 USMCA。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國白宮30日提交一份「行政行動聲明草案」，希望能藉由程序性行動，盡快讓「新北美自貿協定」（USMCA）在國會進行表決。民主黨眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則批評，川普此舉太過草率，協定中包含環境與勞工等部分，還有許多需仔細審核的地方，「在此時送交聲明並非好的一步。」

「行政行動聲明」（SAA）規定，當總統在參議院與眾議院會期內發出此聲明時，政府就必須在最少30天內將協定條文交予國會，促使國會必須開始討論此案。先前因美國政府停擺事件，導致「新北美自貿協定」的討論一再拖延，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）遂在30日將聲明草案提交給國會領袖。外媒指出，共和黨議員希望能夠趕在夏季休會前通過此案，也能作為川普2020年競選連任的政績。

佩洛西表示，民主黨同樣走在完成協定的道路上，但該協定還有許多要修正的地方，它必須能夠替美國的農民與工人帶來積極的效果。萊特海澤則認為，提交SAA草案並不代表不能討論，「絕對可以解決議員們對勞工、環境等條款的擔憂」。副總統潘斯（Mike Pence）也向記者表示．這項行動能夠促成更多討論。

2018年10月，加拿大加入美國與墨西哥的貿易協議，準備簽署最新的「新北美自貿協定」，讓北美自由貿易區協定（NAFTA）走入歷史。川普5月中也宣布撤銷對加拿大和墨西哥的進口鋼鋁關稅，為這項協定清除重大障礙。