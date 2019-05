川普採程序性行動！加速「新北美自貿協定」流程　裴洛西批：太草率

▲墨西哥總統潘尼亞尼托(左)、美國總統川普(中)、加拿大總理杜魯道(右)在2018年的G20高峰會上簽署 USMCA。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美國白宮30日提交一份「行政行動聲明草案」,希望能藉由程序性行動,盡快讓「新北美自貿協定」(USMCA)在國會進行表決。民主黨眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)則批評,川普此舉太過草率,協定中包含環境與勞工等部分,還有許多需仔細審核的地方,「在此時送交聲明並非好的一步。」

「行政行動聲明」(SAA)規定,當總統在參議院與眾議院會期內發出此聲明時,政府就必須在最少30天內將協定條文交予國會,促使國會必須開始討論此案。先前因美國政府停擺事件,導致「新北美自貿協定」的討論一再拖延,美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)遂在30日將聲明草案提交給國會領袖。外媒指出,共和黨議員希望能夠趕在夏季休會前通過此案,也能作為川普2020年競選連任的政績。

佩洛西表示,民主黨同樣走在完成協定的道路上,但該協定還有許多要修正的地方,它必須能夠替美國的農民與工人帶來積極的效果。萊特海澤則認為,提交SAA草案並不代表不能討論,「絕對可以解決議員們對勞工、環境等條款的擔憂」。副總統潘斯(Mike Pence)也向記者表示.這項行動能夠促成更多討論。

2018年10月,加拿大加入美國與墨西哥的貿易協議,準備簽署最新的「新北美自貿協定」,讓北美自由貿易區協定(NAFTA)走入歷史。川普5月中也宣布撤銷對加拿大和墨西哥的進口鋼鋁關稅,為這項協定清除重大障礙。

We all agree that we must replace NAFTA, but without real enforcement mechanisms we would be locking American workers into another bad deal. Read my full statement here: https://t.co/fjb2vawKEI