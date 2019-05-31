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力促「拉緊鏈條」　智庫：美應在西太實施海上壓力戰略

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▲▼川普訪日視察駐日美軍基地。（圖／路透）

▲美國總統川普訪日，視察駐日美軍基地。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

華盛頓智庫「戰略與預算評估中心」（CSBA）28日發表一項有關西太平洋的戰略報告，內容指出，美軍與盟友在西太平洋擁有「第一島鏈」的地理優勢，美國可以利用此點來對中國施壓；直到2024年，這項新戰略的經費約為80億到130億美元，是美國能夠負擔的費用。

《美國之音》報導，這份報告名為「拉緊鏈條，在西太平洋實施海上壓力戰略」（Tightening the Chain, implementing a strategy of Maritime Pressure in the Western Pacific），旨在提供美軍方針，藉此抗衡中國的軍隊。

報告指出，考量到美軍與其盟友在西太平洋具有的地理優勢，美國可以完善利用這點，沿著島嶼內外部署力量，進而對中國施壓。這項「海上壓力」的嶄新戰略，能夠幫助美軍解決在西太平洋所面臨的距離、時間難題，進而阻止中國展開其他戰事。

隨著中國近年來積極發展軍事能力，中方可以透過占領土地等行為快速改變現狀。因此，「新海上壓力戰略」就是要解決類似問題，預防像俄羅斯2014年併吞克里米亞的事情再次發生，讓中國認知到任何在太平洋展開的軍事侵略都不會成功，進一步放棄併吞的企圖。

CSBA研究員費賓（Billy Fabian）也是報告的作者之一，他表示，日本、台灣以及菲律賓等國家的地理條件形成了天然屏障，美方可以利用這個地理優勢，防止或限制中國軍隊取得主導地位。

至於要如何實施戰略？報告提到，美軍可以透過「第一島鏈」部署精準的打擊網路，先加強地基導彈能力的基礎，再配合海上、空中等能力，以及加入電子戰與其他策略等。

▲「漢光35號演習」國軍反擊操演 金山海灘「灘岸殲敵」。（圖／記者郭世賢攝）

▲國軍在金山海灘操演「灘岸殲敵」。（圖／記者郭世賢攝）

比起舊戰略所耗費的時間太久，這項新戰略的主旨則是美軍要在一開始就阻止中國軍隊進攻，挫敗中方的信心。報告認為，美軍採取強大的防禦姿態，雖然未必能真的贏過中國，至少可以預防侵略行為再度發生。

報告列舉幾個美國擔憂中國的理由，包括美方認為中國實施帶有掠奪性的方法，中國領導人越來越透過言語、行動試圖破壞現狀；此外，美國指控中國動用網軍、盜竊知識產權等行為，來打破美國自二戰後建立的秩序，雖然其他國家也有類似手段，但中國的強度與規模更令人關注。

報告寫道，除非中國做出改變，願意接受更多元化的環境；美國才會減少對中國興起的擔心。在此之前，美國別無選擇，只能採取措施來制衡中國，盡力降低美國的利益、價值觀受到損害。

報告預測，美國有可能因為台灣、南海等的相關事務被捲入戰爭中；至於這項新戰略到2024年所要投入的經費約為80億到130億美元。

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關鍵字：智庫,美軍,太平洋,北美要聞,國際軍武,軍武

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