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教育部修「大學校長遴選辦法」　台大：規定矯枉過正，但可接受

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▲▼台大主秘孫效智,管中閔座車。（圖／記者許展溢攝）

▲教育部預告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正草案」。台大主秘孫效智表示，大體可以接受。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

台大、陽明等國立大學校長遴選之前發生重大爭議，教育部日前預告「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正草案」，其中條款賦予學校校務會議解散遴委會的權限，避免將來出現遴選僵局。對此，台大主秘孫效智表示，修正草案大體上是可以接受。

關於校長遴選，孫效智回應，台大作法向來秉持依法行政原則，此次教育部公布國立大學校長遴選辦法修正草案，伺草案生效後，本校當據以修正本校校長遴選委員會組織及運作要點，並建議遴委會依之修正遴選作業細則。

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從遴選嚴謹性的角度來看，孫效智認為，教育部修正草案大體上是可以接受的，與去年4月11日公布之草案版本相較，也有許多進步，最重要的調整是有關遴選委員及候選人之間應揭露關係之詳細規定，以及遴選委員迴避之具體作法與機制。

▲▼立法院教育委員會，教育部長潘文忠答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部近期預告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，賦予校務會議解散遴委會的權限，避免將來出現遴選僵局。（圖／記者屠惠剛攝）

孫效智也說，這些規定內容或過於細瑣而有矯枉過正之嫌，但國立大學若依之修改校內法規並於遴選過程中確實執行，當可避免不必要之爭議；一個比較小的問題是草案第3條第2項，該項提到的學術成就認定似乎與教育人員任用條例第10條第1項第1款第3目之規定不相符合，但這個問題不是很嚴重，總之這部遴選辦法的生效，讓國立大學未來之校長遴選有了具體的依法行政基礎。

身為前台大副校長的科技部部長陳良基今早赴台大國際產學聯盟NTU Demoday時，也被媒體詢問到「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正草案」，對此，他僅簡單表示，「我對這個沒有意見，這是教育部的職權，職權不同。」
 

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關鍵字：教育部,大學校長遴選,台大,校長遴選,管中閔

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