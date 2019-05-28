超暖心！小學生想當經濟學者...管中閔叔叔親回4封信

▲陳兟同學收到管中閔的回信。（圖／余璨同提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者許展溢／台北報導

台灣大學校長管中閔今（28日）在臉書提到，3月底收到一位陳兟同學寫的信，問了他許多經濟問題，自己回了一封4頁的信，希望對他有幫助。學校老師余璨同在臉書分享此事，謝謝經濟學家管中閔叔叔，並說回頭看這幾封信，雖然沒有淚流滿面，但也眼眶泛淚。

請繼續往下閱讀...

▲陳兟寫信問了管中閔許多經濟問題。（圖／余璨同提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

余璨同透露幾個月前，職人課程前段的自我探索時，有個早熟小孩丟了一道「我以後想當經濟學者！但老師，我們應該很難找到經濟學家訪問吧！」的難題。也因這句話，讓他激起鬥志，決定寄信邀請管中閔。隔天早上，收到他回信表示，「我很樂意和您的學生寫信。我雖然是經濟學者，卻不敢保證能回答小朋友的問題（他們的問題有時並不好答），但我會盡力。」

▲余璨同透過職人課程想讓學生知道各行各業，了解到未來自己的志向。（圖／余璨同提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

管中閔回覆的信件提到，非常高興收到陳兟的來信。很高興學到了一個新字「兟」，了解到這個字的意思是銳意進取。雖然才六年級就積極探索新知，「個性跟你的名字代表的意義相符。」

余璨同說，當時激動的跟孩子們說這個好消息，孩子們叮嚀負責寫信的同學，「除了你想問的問題以外，也要把我們之前在課堂激辯的經濟問題問管叔叔喔！」 孩子們問：「『為什麼新聞常說台灣生產力持續成長，但我們薪水卻沒有成長？』老師要我們角色扮演，當時我們討論出的答案認為是『成本價格好像越來越低，但產品價格卻越來越高，造成薪水成長不高。』您覺得呢？」

▲▼管中閔回信給小學生，並特別在臉書上分享老師的po文。（圖／余璨同提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

余璨同節錄管中閔以下回信：

「你們討論出來的這句話中間可能有些誤解。產品生產出來就會成為消費品，所以『生產品價格越來越低，消費品價格越來越高』這句話本身是矛盾的。如果你是指生產的『原料』價格越來越低，那麼用這些原料產出的消費品價格也會隨之降低，仍不會出現你說的情況。」

「台灣政府既然看到問題，為什麼政策未能奏效？我認為產業轉型必須來自產業內在的動力，也就是企業找出能在市場勝出的利基，從而做出改變。而更廣義的轉型是『汰舊換新』⋯⋯」

「解釋了過去的問題後，你一定會問：那現在我們究竟能做些什麼，才可以振衰起敝，進而改善薪資水準呢？」

「⋯⋯你和你的同學們可以由此出發，討論為什麼政府放手，反而是對經濟有益？⋯⋯大家或許可以從不同的論述中得到一些啟發。」

「你們即將畢業，我在此先祝你和你的同學們未來學習順利，希望你們將來仍會持續關心我們的社會，我們的國家。」

▲學生們各自寫給各行各業的職人。（圖／余璨同提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

余璨同透過職人課程想讓學生知道各行各業，並了解到未來自己的志向，藉由寫信自我探索，消息傳開回響很大。除管中閔，自行車手黃廉富、密室逃脫遊戲開發師陳邵侖、舞蹈家翁蕊、牙醫辜昱凱、運動員楊俊瀚、攝影師黃天宗，還有襪子、室內設計師、程式工程師、空服員、背包客導遊及建築師等人也都收到學生們寫的信。

余璨同很感謝這些職人回信給小朋友，給學生們一些力量。余璨同說，這些過程提醒了他，有能力的話要成為給予別人溫暖的角色，不要小看自己的力量。