教部修「國立大學校長遴選」辦法　校務會議可解散遴委會？教長：大學自主

▲教育部近期預告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，賦予校務會議解散遴委會的權限，避免將來出現遴選僵局。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部23日預告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」草案，其中，第六條提到，為避免新任校長遴選時程延宕影響校務運行，基於尊重學校自主，賦予學校校務會議解散遴委會的權限，避免將來出現遴選僵局。對此，教育部長潘文忠指出，這樣是尊重大學自主。

潘文忠今（30日）受訪時提到，去年國立大學校長遴選發生了一些情況，教育部希望能聽取各界意見，針對衍生出的問題，提出因應措施。潘文忠說，修正草案有兩大重點，一是希望能校長遴選能朝專業發展，可組專案小組協助釐清資格、法規、人事等爭議，同時讓遴選過程更加資訊透明，也能更明確規範利益迴避等問題。

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▲為避免新任校長遴選時程延宕影響校務運行，未來校務會議可解散遴委會。（圖／記者季相儒攝）

第二個重點，潘文忠說明，校長遴選爭議往往來自校內的問題，在回歸大學自主的前提下，如有爭執無法解決，已影響到校務發展及學生受教權，必要時可提到校務會議，並由校務會議解散遴委會，畢竟遴委會是依校務會議的程序組成，由校務會議決定是否解散遴委會，是尊重大學自主。

此外，這次修法限定單一學校的校長遴選委員只能連任一次。潘文忠指出，是希望不要由單一、少數人長期擔任遴委，讓更多社會賢達也有機會為大學服務，依目前多數國立大學校長每任四年、可連任一次，連續當過兩任不同校長的遴委，等於至少經歷十六年，已不算短；至於受社會普遍肯認的人，則可在不同學校服務，並不設限。

這次的「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」草案除了校務會議能減散遴選委員外，也限制了遴委任期，同一委員只能擔任同一學校遴委，以連任一次為限；以及明定校長候選人資訊揭露事項，例如學經歷、3年內兼職資訊等。

