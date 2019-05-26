教學助理納勞保、聘3%身障！國立大學怨負擔加重...教育部這樣說

▲國立大學必須依法雇用3%身心障礙者學生，若不足額，還要繳錢給勞動部。（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

大學教學助理（TA）今年2月開始改成勞雇型，必須全面納勞保，國立大學依法要雇用3%身心障礙者學生，若不足額，還要繳錢給勞動部。 部分學校認為，根本聘不到這麼多人，且負擔加重。教育部高教司回應，會再和勞動、衛福部討論，看是否有更好的方法，不影響雙方權益。

高教司司長朱俊彰說明，這件事一直都有跟衛福、勞動部討論，但因為牽涉到權責，定案前，不管是哪一端目前還是必須依規定辦理。對於教學助理納保後產生的衝擊，如衍生的勞健保費用，都會由教育部補助。今年也已編列5.2億預算，學校聘請身心障礙、原住民身分學生，教育部也會有50%補助。

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▲朱俊彰說，會再看是否有更好的方法，不影響雙方權益。（圖／記者許展溢攝）

有學校憂心，此政策除會讓弱勢學生打工機會變少外，也可能聘不到這麼多身心障礙者學生，整個學習品質會因此政策受到影響。朱俊彰重申，TA衍伸的相關費用，教育部都會補助。至於聘不到適合人選，會再跟勞動部協調透過地方等求職管道協助學校。朱俊彰強調，對於各校意見，會持續和衛福、勞動部討論，看有無更好的方法，讓雙方（學生、學校）權益不受影響。