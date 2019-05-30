台東男拉2輪推車準備偷「整棟樓鋁窗」...警察來了

▲竊賊正要得手時就遭警方逮獲。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣知本鄉1名林姓男子，因缺錢花用，竟把腦筋動到鄉內空屋上，18日乘著下雨天四處無人，闖入空屋內欲竊取鋁門窗，未料遭附近民眾看見報警，林男拉著2輪推車正準備「得手」時，就遭警方逮捕，讓竊嫌直呼倒楣。

台東警察分局溫泉派出所18日接獲轄區民眾報案，卑南鄉溫泉路一處空屋疑似有竊嫌侵入，警員陳志承、劉福瑞、郭家良等3人即時趕往現場後，只見整棟3樓建築物鋁窗玻璃全數被人拆卸並敲破，隨意的丟在地上。

當警方正在蒐集相關跡證時，及搜索可疑人物時，突見林姓男子騎著機車出現，車後還拉著二輪推車，警方機警立即上前盤查詢問，林男眼神閃爍的說，因剛好路過看見有警察一時好奇過來看看，並無其他意圖。

但林男對機車拉著二輪推車作何用途無法自圓其說，經員警曉以大義後，林男才坦承準備用推車載走鋁窗，還向員警坦承是他把玻璃敲破的，目的是缺錢花用，才突發奇想要拿鋁框去變賣，全案依竊盜罪嫌移請台東地方檢察署偵辦。

據警方了解，73歲林嫌目前無業，有竊盜前科，近日因缺錢花用，竟心生歹念，途經該處空屋認為有機可乘。經過數日現地觀察，才趁下雨天四下無人，破門而入，將空屋鋁窗玻璃敲碎欲竊取鋁框，孰料賊星該敗，附近民眾見其可疑即時方聯繫，林嫌沒載走任何物品，就被警察逮個正著。