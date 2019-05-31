燈號沒看清楚擊落小黃波及待轉機車　網歪樓：老XX道地好舒壓　

▲高雄市博愛路與明誠路口發生自小客對撞，在待轉區的機車遭到波及，騎士擦傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區博愛路與明誠路口發生一起小自客對撞車禍，不過卻波及了旁邊正在準備待轉的一部機車，當場造成3人受傷，對向一部重機騎士配有行車記錄器，拍下整個車禍過程，只不過這部重機騎士看到這一幕後，當場直覺反應罵出一連串的髒話，讓網友歪樓直說好療癒。

警方調查後發現，一名林姓男子駕駛黑色自小客車行駛博愛路，來到明誠路口的時候，疑似未注意到號誌轉換，與對向一部正準備要左轉的計程車發生擦撞，這起車禍來波及到計程車後方的白色自小客車及一旁停等的由鄭姓男子騎乘的機車，造成鄭姓男子手腳多處擦傷，而肇事的林姓男子頭部擦傷、小黃司機左手腳也有受傷，三個人都被送往醫院，而經過警方到實施酒精測試，都沒有酒精反應。

▲高雄市博愛路與明誠路口發生自小客對撞，在待轉區的機車遭到波及，騎士擦傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市博愛路與明誠路口發生自小客對撞，在待轉區的機車遭到波及，騎士擦傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



整個車禍過程都被一名Pinbo Fang的網友拍下，同時間放到臉書知名社團《爆廢公社》當中，網友看完以後，紛紛留言歪樓，直說原po的台語好流利、對白也很療癒，一整個很舒壓的台詞，甚至還有人直接說：「我的注意力都放在車禍發生後的那句話」。

▲高雄市博愛路與明誠路口發生自小客對撞，在待轉區的機車遭到波及，騎士擦傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）