突開車門騎士猛摔！23歲男「1秒被輾」爆頭亡　目擊者傻眼：騎很快

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣竹北地區一名34歲侯姓男子臨停路邊時突然打開車門，導致沒戴安全帽的23歲越南籍黎姓男子當場撞上，摔車飛出被後方18歲李姓男子以機車輾頭，送醫不治身亡。警方表示，3人皆沒酒精反應，侯男、李男兩人皆以過失致死罪送辦。

警方表示，黎男沒戴安全帽、騎著電動車行經竹北中華路時，因侯男突然打開車門，導致黎剎車不及，連人帶車飛出，而後方的正常行駛的李男直接撞到黎男頭部，送醫不治身亡。

▲▼黎男並未戴上安全帽，雖經緊急送醫院急救，仍宣告不治。（圖／東森新聞）



影片中可以看到，侯男駕駛的紅色自小客車突然打開車門，黎男撞上後倒地，過程不到1秒的時間就遭後方的李男輾過，事發非常突然。目擊者表示，「後來摩托車騎年輕人騎很快，就撞到他，直接摔到那邊去」。

警方指出，3人皆無酒駕，目前已依過失致死罪將侯男、李男送辦，將調閱現場監視器畫面，進一步釐清案情；另外，越南籍死者黎男現正由仲介公司協助後續聯繫家屬等事宜。

竹北分局呼籲，車輛駕駛人或乘客開啟或關閉汽車車門應注意後方來車狀況，此外，駕駛車輛於道路行駛亦應穿戴安全帽，以保自身安全，避免發生憾事。

相關法令：

道路交通管理處罰條例第56-1條第1項：「汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」