穆勒辭特別檢察官　留「無限伏筆」讓川普被公審：沒說他無罪

▲穆勒宣布辭職特別檢察官,留下無限伏筆。(圖/路透社下同)

國際中心/綜合報導

自美國總統大選結束後,特別檢察官穆勒(Robert Mueller)就針對川普政營是否透過俄羅斯「藉機贏得選舉」進行調查,在美國當地時間29日,穆勒發表調查結果,沉重提到:司法部限制了起訴川普,「但不表示川普就是無罪」引發軒然大波。

綜合外媒報導,穆勒2017年開始就俄羅斯干預2016年美國大選進行調查,包括提出精簡版的調查報告,讓參議院提出要求完整版,但穆勒卻表示,司法部出面阻擋調查進度,而報告結論則是「川普政營並沒有跟俄羅斯勾結」但穆勒卻不願意就川普是否妨礙司法做出論斷,改提出10點川普「意圖妨礙調查」的例子。

▲「通俄門」事件歷經兩年多的調查,告一段落。

穆勒在司法部向記者宣布辭職,並提到因未特別檢察官辦公室隸屬於司法部,所以必須要遵行司法部的政策,無法起訴川普。就在記者會結束後,川普在推特上提到「報告結果沒有改變任何事情,證據不足,在美國這個人是無辜的,結案,謝謝」。

但對穆勒而言,這樣的結果並非代表川普無罪,如果認為總統沒有犯罪我們就會說出來,但是我們並沒有判定總統是否有犯罪。這讓民主黨人再度出現一波彈劾的聲浪。包括參議員華倫(Elizabeth Warren)都趁機提出「國會應該聯合彈劾川普」,除了民主黨眾議院議長裴洛西擔心彈劾會造成國家分裂外,其他人都認為「不排除彈劾或是國會接手調查的可能」。

Given that Special Counsel Mueller was unable to pursue criminal charges against the President, it falls to Congress to respond to the crimes, lies and other wrongdoing of President Trump – and we will do so. No one, not even the President of the United States, is above the law. https://t.co/w61a8rRQeK