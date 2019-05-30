ET民調／郭台銘民調領先　藍綠白對戰力壓蔡英文、賴清德、柯文哲

▲賴清德、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

根據《ETtoday新聞雲》兩次的「2020總統選舉追蹤調查」發現，國民黨人選方面，鴻海董事長郭台銘的支持度已從兩周前的22.8%增加6.1個百分點到28.9%，高雄市長韓國瑜則從29.3%略減3.4個百分點為25.9%，兩人支持度出現黃金交叉，郭台銘領先韓國瑜；調查並發現，若台北市長柯文哲參選，而郭台銘代表國民黨參選，無論民進黨派出總統蔡英文或前行政院長賴清德，郭台銘都領先柯文哲、蔡英文、賴清德。

郭台銘領先韓國瑜3%，出現黃金交叉

《ETtoday新聞雲》於2019年分別於5月10日至13日，以及5月23日至27日透過結合網路與電話訪問調查，進行第一波及第二波的「2020總統選舉追蹤調查」，分別完成2,875份及4,214份有效樣本。調查結果發現，國民黨人選方面，郭台銘的支持度從22.8%增加6.1個百分點到28.9%，韓國瑜則從29.3%略減3.4個百分點為25.9%，兩人支持度出現黃金交叉，郭台銘目前領先韓國瑜3個百分點。

比較兩波調查的支持者輪廓發現，郭台銘在女性、40歲以上、北部、東部及離島地區、國民黨及泛藍政黨傾向者、國中至大專（大學）等族群的支持度均有明顯增加；而韓國瑜則在40~49歲、北部地區、國民黨及泛藍傾向者、國中、大專（大學）等族群的支持度下降。

藍綠白對戰，郭台銘力壓蔡英文、賴清德、柯文哲

在藍綠白不同對戰組合的候選人支持度方面，當國民黨派出郭台銘角逐2020總統大選，民進黨由蔡英文競選連任，與白色力量的柯文哲競逐時，三人的支持度排序為郭台銘39.0%、蔡英文24.2%、柯文哲19.9%。

若民進黨由賴清德出線，與郭台銘、柯文哲競逐時，三人的支持度排序則有所變動，依序是郭台銘39.3%、柯文哲23.9%、賴清德14.8%，柯文哲從第三變成第二。從藍白綠不同對戰組合的候選人支持度調查來看，若國民黨推派郭台銘，無論民進黨派出蔡英文或賴清德，郭台銘目前都領先蔡英文、賴清德與柯文哲。

至於韓國瑜，相較於第一波的調查結果，當他對上蔡英文、柯文哲，韓國瑜支持度略降2.4%到36.1%，蔡英文支持度略升1.7%，而柯文哲支持度略降1.9%，韓國瑜領先第二名蔡英文的差距從14.7%縮小為10.6%。

反觀若韓國瑜對上賴清德、柯文哲，韓國瑜支持度則略降2.4%為36.2%，賴清德支持度也略降2.5%，柯文哲支持度幾無變化，韓國瑜領先第二名柯文哲的幅度也從11.7%縮小至9.9%。

藍綠對決，郭台銘大贏蔡英文、賴清德

若柯文哲最後決定不參選，在藍綠對決組合的候選人支持度方面，若國民黨派出郭台銘對上蔡英文，支持度分別為46.5%與30.0%，郭台銘領先蔡英文16.5個百分點。

反觀，若民進黨由賴清德出馬，郭台銘與賴清德支持度分別為46.8%與21.9%，郭台銘領先賴清德24.9個百分點；換句話說，無論民進黨推派蔡英文或賴清德，郭台銘都大贏。

相較於第一波的調查結果，當郭台銘對上蔡英文，郭台銘支持度略增3.6%，蔡英文支持度變化不大，郭台銘領先蔡英文的差距從11.2%增為16.6%；若郭台銘對上賴清德，郭台銘支持度也略增4.2%，賴清德支持度則減少6.8%，郭台銘領先賴清德的幅度更從13.9%拉大至24.9%。

反觀國民黨若是由韓國瑜出馬，對上民進黨的蔡英文，支持度分別為40.2%：34.1%，韓國瑜僅領先蔡英文6.1個百分點；而如果韓國瑜對上的是賴清德，支持度分別為40.4%：27.0%，韓國瑜也將領先賴清德13.4個百分點。

相較於第一波的調查結果，當韓國瑜對上蔡英文，韓國瑜支持度略降3.5%，蔡英文支持度幾無變化，韓國瑜領先蔡英文的差距從10.0%縮小為6.1%；而若韓國瑜銘對上賴清德，韓國瑜與賴清德支持度分別略降3.0%及3.5%，韓國瑜領先賴清德的幅度更從13.9%略減至13.4%。

《ETtoday新聞雲》於2019年分別於5月10日至13日及5月23日至27日透過結合網路與電話訪問調查，進行第一波及第二波的「2020總統選舉追蹤調查」，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上，分別完成2,875份及4,214份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下，各為正負1.8%及1.5%。