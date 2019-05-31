北市大學教官偷吃陸生影片曝　議員砲轟：他睡3個了！柯文哲冷臉想「砍」人

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市立大學驚爆已婚教官偷吃大陸籍女學生，北市議員林瑞圖30日在質詢時，除了播放教官與女學生的親暱影片之外，還爆料對方利用舍監的職務之便「睡了3個女學生」。對此，台北市長柯文哲面色凝重，向一旁答詢的教育官員說，「讓他退伍？」並比出砍掉的手勢。

「老實跟我們講，動作好不好看?」林瑞圖指出，該名中校教官利用上班時間，帶著陸籍交換生在桃園機場內親密互動，且跟對方到台東的溫泉飯店度假3天，「她是大陸來的交換學生，這女學生每個月來看他一趟耶！」

教育局軍訓室主任黃喬偉說，倘若是上班時間，該名教官有請假就可以，但在公共場合進行身體上的親密接觸，「不太洽當」，至於其他的問題，皆以「謝謝議座指導」回應。

▲臺北市立大學教官偷吃女學生。（圖／翻攝柯文哲YouTube）



看到對方沒有回應問題，林瑞圖氣得說，該名已婚教官除了對陸生出手外，還有3名台灣女學生也與他發生關係，「我們台灣的女學生被他睡了3個，現在一個畢業還跟他在一起，他是學生宿舍的教官，晚上可以不回家在學生宿舍住嗎？」黃喬偉則回，「他可能有業務值勤上的需要」。

「業務上的需要是睡我們的女學生？」林瑞圖指出，該名教官身為中校，同期的同學最高官拜少將，且帶著陸生到台東、左營遊玩，兩地分別有潛艇基地及左營海軍基地，「為了保障我們的國防機密，為了台灣女學生的教育安全，這種狼師還可以存在的話我也沒辦法了」。

柯文哲聽詢時面色凝重，從頭到尾皆保持沉默，僅在最後林瑞圖說「報告議座，謝謝指導，我們會再去了解」後，才向林低聲說話，並比出砍人手勢，示意對方讓該名教官辭退。

▼柯文哲比出砍人的手勢。（圖／翻攝柯文哲YouTube）

