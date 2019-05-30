議員播會議錄音質疑喬蛋　柯市府：譴責外界不實影射

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋案爭議不斷，台北市議會30日下午總質詢，民進黨議員簡舒培直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，甚至提出錄音黨佐證，引來備詢台上的柯文哲怒斥，「韓國瑜還在懷疑他被竊聽，台北市政府很明白的被竊聽」、「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的？什麼民眾寄給妳的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」

對此，北市府發言人劉奕霆嚴正駁斥議員所指，該場討論會中市府多位局處首長對於大巨蛋議題進行討論，絕無外界認為「喬蛋」之情事，更譴責外界「喬蛋」之影射與不當臆測；大巨蛋一案至今仍在北市都委會進行審查，市府仍秉持「不放水、不刁難」之原則，公正公開的處理大巨蛋。



劉奕霆表示，今日於議場上所播放之音檔，僅為整場討論會議中之片段內容，並非完整會談，除了無法完整呈現會中討論之內容，更容易遭外界惡意解讀，對此市府感到十分遺憾；劉奕霆表示，市府多年來秉持「面對問題、解決問題」的態度面對大巨蛋案，絕不可能以任何非公開之形式做出違法之事，市府禁得起外界之檢驗，如有任何疑慮，歡迎各界敦請相關單位進行調查。

簡舒培質詢時指出，林洲民指控李文宗在去年惡意強行干擾遠雄大巨蛋都審，雖然都審調查過沒有涉及不法，但她好奇，李文宗到底有沒有在府內召開這會議？是不是你授權？柯文哲說，李文宗當時是市長室顧問，有些會議他會參加。

簡舒培接著追問，有沒有授權李文宗去喬蛋？柯文哲表示，召開會議室什麼樣的會議，強調自己不知道。柯文哲也說，一個會議十幾個人，如果一個人意見跟其他人意見不一樣，這不一定是誰對誰錯。

隨後簡舒培要求助理在現場播放該次會議的錄音檔，柯文哲直言，如果要放的話，就90分鐘直接放，不要一段一段放，「如果90分鐘的錄音帶，妳剪細段出來，這不公平。」

簡舒培表示，大巨蛋的公安是你柯文哲一而再再而三地強調，「你說你不刁難不放水，可是你的團隊就是在準備放水，可是你不生氣，你生氣的是把這些錄音帶錄起來給你聽的人」，稱市民會對柯文哲很失望。

對此，甫發怒完的柯文哲表示，聽來聽去只是發現北市府很好的傳統，大家都可以在那邊吵架、發表意見，哪裡是喬蛋，「我聽了老半天，我都聽不出來有什麼問題，就是台北市的公務員很認真在討論解決辦法」。對於簡舒培稱要將錄音檔等送給檢調，柯說，「請，請啊。」

