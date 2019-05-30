北市夫妻雙屍疑「勒死再自殺」！女兒進門嚇壞　死因關鍵在瑞士刀

記者柯沛辰、黃彥傑／台北報導

台北市大同區30日驚傳老夫妻雙屍命案，女兒發現後嚇得趕緊報案。警消抵達後，確認2人明顯死亡，初步懷疑是久病厭世輕生，但由於妻子脖子上有勒痕、刀傷，不排除是丈夫殺妻後再輕生，但現場沒有留下遺書，詳細死因仍需採驗新發現的瑞士刀，從指紋釐清。

警消下午2點多接獲報案，指一對七旬老夫婦陳屍大同區歸綏街住宅內，立即趕赴現場。但2人明顯死亡無呼吸心跳，經勘驗初判2人是遭彈簧繩勒斃窒息，但妻子脖子上有額外刀傷，現場還發現一把摺疊瑞士刀，不排除有他殺可能，不過仍待鑑識人員釐清。

▲北市驚傳雙屍命案，七旬老夫婦陳屍家中。（圖／記者黃彥傑攝）

鄰居表示，78歲的彭姓男子與76歲的劉姓妻子結髮多年，搬來這裡大約也有10多年，2人育有2女1子，案發時兒子正在隔壁臥室睡覺，直到小女兒返家才發現父母陳屍房內。

鄰居指出，夫妻2平時感情融洽，沒有聽說過吵架或爭執，而且彭夫平時行動不便，都會與妻子一起下樓散步。如今傳出憾事，他案發時探頭進入查看，發現其中1名死者的手明顯彎曲僵硬，讓他不禁感慨「怎麼會發生這樣的事。」

據了解，彭姓老翁有「三高」及中風問題，妻子則患有大腸癌，疑似久病厭世。但究竟是雙雙自殺，還是有他殺介入，將是檢方接下來釐清的重點。

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